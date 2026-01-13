Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Fox News tối 12/1 (giờ địa phương) đưa tin lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội Mỹ tối 11/1 đã công bố một gói tài trợ liên bang mới trị giá khoảng 80 tỷ USD, nhưng những nghi vấn về khả năng tránh một đợt chính phủ đóng cửa khác vào cuối tháng này vẫn chưa được giải tỏa.

Gói ngân sách được đưa ra trong bối cảnh thời hạn tài trợ hiện hành sắp hết hiệu lực, tạo thêm áp lực chính trị tại Quốc hội.

Gói tài trợ này kết hợp 2/12 dự luật phân bổ ngân sách hằng năm của Quốc hội, thường được gọi là một “minibus.”

Nội dung bao gồm ngân sách cho Bộ Ngoại giao và các chương trình an ninh quốc gia liên hệ, cùng với tài trợ cho các cơ quan tài chính liên bang và hoạt động hành chính chung của chính phủ. Tổng mức chi tiêu theo văn kiện được công bố vào khoảng hơn 76 tỷ USD và dự kiến sẽ được Hạ viện đưa ra biểu quyết trong tuần này.

Đáng chú ý, gói ngân sách không bao gồm tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), vốn trước đó được kỳ vọng sẽ nằm trong cùng dự luật. Việc loại trừ này diễn ra trong lúc phe Dân chủ đe dọa cản trở ngân sách Bộ An ninh Nội địa sau một vụ việc tại Minneapolis, nơi một nhân viên ICE nổ súng làm thiệt mạng một công dân Mỹ.

Giới chức hành chính và nhiều lãnh đạo Cộng hòa cho rằng người phụ nữ liên quan đã đâm xe vào nhân viên thi hành công lực, trong khi phe Dân chủ cáo buộc ICE sử dụng vũ lực liều lĩnh và không có khiêu khích.

Về thủ tục lập pháp, một dự luật ngân sách chỉ cần đa số đơn giản để thông qua tại Hạ viện, nhưng tại Thượng viện, mọi dự luật chi tiêu đều cần ít nhất 60 phiếu thuận. Điều này khiến sự ủng hộ của phe Dân chủ trở thành yếu tố then chốt, đặc biệt khi vấn đề liên quan Bộ An ninh Nội địa đang bị chính trị hóa mạnh mẽ.

Trong khi các cuộc thương lượng tiếp tục diễn ra để có thể đưa ngân sách Bộ An ninh Nội địa vào một gói tài trợ riêng cùng với quốc phòng và các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại sẽ hết vào ngày 30/1.

Nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần, dù lãnh đạo Hạ viện bày tỏ tin tưởng Quốc hội vẫn có thể tránh kịch bản này./.

