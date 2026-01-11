Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm bảo vệ nguồn thu từ dầu mỏ Venezuela

Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/1 đã ký sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm “bảo vệ nguồn thu từ dầu mỏ của Venezuela đang được nắm giữ trong các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ khỏi nguy cơ bị phong tỏa hoặc các thủ tục tư pháp."

Thông cáo nêu rõ sắc lệnh bảo đảm duy trì nguồn quỹ trên để phục vụ các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ.

Cụ thể, sắc lệnh chặn mọi hình thức phong tỏa, phán quyết, ban bố sắc lệnh, quyền nắm giữ, thi hành án, kê biên tài sản hoặc bất kỳ quy trình tư pháp nào khác đối với "Quỹ tiền gửi của chính phủ nước ngoài." Nguồn quỹ này bao gồm doanh thu từ dầu mỏ và các sản phẩm liên quan chất pha loãng của Venezuela đang được giữ trong các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ.

Sắc lệnh cũng nghiêm cấm mọi hoạt động chuyển tiền hoặc giao dịch liên quan đến nguồn quỹ trừ khi được cấp phép, đồng thời có hiệu lực thay thế bất kỳ sắc lệnh hành pháp nào trước đó về việc phong tỏa hoặc quản lý quỹ này.

Nội dung sắc lệnh nhấn mạnh: "Nguy cơ phong tỏa hoặc áp đặt các quy trình tư pháp đối với Quỹ tiền gửi của chính phủ nước ngoài tạo ra một mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ, với nguồn gốc phần lớn hoặc toàn bộ từ bên ngoài lãnh thổ Mỹ."

Nhà Trắng cũng khẳng định Quỹ tiền gửi của chính phủ nước ngoài là tài sản có chủ quyền của Venezuela, hiện do Mỹ nắm giữ vì các mục đích chính phủ và đối ngoại, do đó không phải đối tượng của các vụ khiếu nại từ phía tư nhân. Sắc lệnh cũng khẳng định nguồn quỹ này chưa và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động thương mại nào tại Mỹ.

Ngày 7/1 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết nước này sẽ không chỉ đưa dầu dự trữ của Venezuela ra thị trường, mà còn kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela trong thời gian không xác định.

Cũng trong ngày 10/1, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các công dân nước này ở Venezuela rời khỏi quốc gia Nam Mỹ ngay lập tức, trong bối cảnh các chuyến bay quốc tế đã được nối lại.

Trên mạng xã hội X, Cục Lãnh sự cho biết tình hình an ninh ở Venezuela vẫn còn bất ổn. Theo đó, các công dân Mỹ được khuyến cáo cần duy trì cảnh giác và thận trọng khi di chuyển bằng đường bộ, đồng thời liên tục theo dõi thông tin của các hãng hàng không và các trang web chính thức để cập nhật tình hình mới nhất. Cục Lãnh sự Mỹ lưu ý hiện nước này áp đặt mức cảnh báo đi lại cao nhất - cấp 4, đối với Venezuela do những rủi ro nghiêm trọng.

Ngày 3/1 vừa qua, Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân trong một cuộc tấn công bất ngờ, hành động gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cùng ngày 10/1 cam kết hiện thực hóa mục tiêu hồi hương Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Phát biểu tại sự kiện cộng đồng ở bang Miranda, bà Rodriguez bày tỏ: “Nhân dân Venezuela đang nắm quyền, và có một chính phủ, đó là chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro," đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết để đảm bảo hòa bình, ổn định và tương lai của đất nước.

Quyền Tổng thống Rodriguez cam kết nỗ lực không ngừng cho đến khi ông Maduro và bà Flores trở về nước.

Nhà lãnh đạo Venezuela cho rằng khối đoàn kết dân tộc sẽ là yếu tố đóng vai trò quyết định trong nỗ lực “giải cứu” ông Maduro, khẳng định chính phủ của bà tiếp tục thực hiện 7 đường lối hành động do ông Maduro đề ra./.

