Canada tìm cách “phá băng” quan hệ thương mại với Trung Quốc

Theo mạng tin ctv.ca ngày 9/1, Thủ tướng Mark Carney sẽ đến Trung Quốc vào tuần tới để thảo luận về thương mại và năng lượng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Canada tới Bắc Kinh sau hơn 8 năm.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Carney diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Canada-Mỹ tiếp tục leo thang, buộc chính phủ nước này phải nỗ lực thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa thương mại, với mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu ngoài Mỹ, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng phía Nam.

Ông Pedro Antunes, Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế tại Hội đồng Kinh tế Canada, cho biết: “Với tỷ giá hối đoái hiện tại, Mỹ chiếm 26% nền kinh tế toàn cầu, nhưng Trung Quốc chỉ chiếm 17%. Tuy nhiên, đây vẫn là một thị trường rất lớn đối với Canada, một thị trường quan trọng, đặc biệt là đối với các sản phẩm nông nghiệp thực phẩm.”

Quan hệ ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng kể từ khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Huawei Technologies Co., vào năm 2018, theo lệnh dẫn độ của Mỹ.

Ngay sau đó, Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada, Michael Kovrig và Michael Spavor, giam giữ họ cho đến khi đạt được thỏa thuận thả bà Mạnh Vãn Châu với các công tố viên Mỹ vào năm 2021. Trung Quốc cũng bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang của Canada.

Gần đây hơn, Canada và Trung Quốc đã áp thuế quan lên hàng xuất khẩu của nhau. Năm 2024, Canada đã tăng thuế nhập khẩu đối với xe điện, thép và nhôm của Trung Quốc, một phần để điều chỉnh chính sách thương mại với Mỹ.

Trung Quốc đã trả đũa bằng cách áp thuế mới lên các sản phẩm nông nghiệp của Canada, bao gồm cả hạt cải dầu, một loại cây trồng chủ lực của ngành nông nghiệp, còn được gọi là cải dầu.

Vào tháng 10/2025, Thủ tướng Carney đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và nhận lời mời thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình, báo hiệu sự tan băng trong quan hệ.

Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada, với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt 118,7 tỷ CAD (85,28 tỷ USD) vào năm 2024. Trung Quốc cũng là nước mua dầu thô lớn nhất được vận chuyển qua đường ống dẫn dầu Trans Mountain của Canada.

Trong các phiên điều trần trước thềm xem xét lại Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (USMCA), các ngành công nghiệp Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng Canada và Mexico đang lợi dụng quyền tiếp cận thương mại ưu đãi bằng cách xuất khẩu hàng hóa có thành phần sản phẩm của Trung Quốc cao sang Mỹ.

Theo ông Antunes, mặc dù việc tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc là điều đáng hoan nghênh, nhưng Canada sẽ phải luôn chú ý đến việc giữ thế cân bằng, vì Canada vẫn sẽ phụ thuộc rất lớn vào thương mại với Mỹ./.

