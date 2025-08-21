Kinh tế

Tranh chấp thương mại Trung Quốc-Canada 'nóng' lên

Trung Quốc đã yêu cầu tiến hành tham vấn giải quyết tranh chấp tại WTO liên quan đến các biện pháp áp thuế bổ sung và hạn ngạch của Canada đối với các sản phẩm thép và nhôm.

Vân Anh
Thép được sản xuất tại Delta, British Columbia, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết Trung Quốc đã yêu cầu tiến hành tham vấn giải quyết tranh chấp tại WTO liên quan đến các biện pháp áp thuế bổ sung và hạn ngạch của Canada đối với các sản phẩm thép và nhôm.

Theo thông báo từ WTO, các biện pháp bị Trung Quốc khiếu nại bao gồm thuế bổ sung dưới hình thức hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng thép nhập khẩu có xuất xứ từ các đối tác không có hiệp định thương mại tự do với Canada, trong đó có Trung Quốc.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng phản đối việc Canada áp thuế bổ sung đối với một số sản phẩm có chứa thép hoặc nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Thủ tướng Canada Mark Carney đang cố gắng giảm lượng thép nhập khẩu, chủ yếu để hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước bị ảnh hưởng do các khoản thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chính phủ Canada tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với sản phẩm thép vượt hạn ngạch của các quốc gia không có thỏa thuận thương mại tự do với Canada.

Trong năm 2024, Canada chiếm khoảng 0,6% tổng kim ngạch xuất khẩu thép của Trung Quốc.

Theo Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada, nước này hiện có 15 hiệp định thương mại tự do bao gồm 51 nền kinh tế, mang lại cho các nhà xuất khẩu Canada quyền tiếp cận ưu đãi với hơn 1,5 tỷ người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kim ngạch xuất khẩu #WTO Canada Trung Quốc
Sự kiện quy tụ hơn 50 lãnh đạo cấp cao từ nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Vietnam+)

Lãnh đạo NIC: Đổi mới sáng tạo là nỗ lực của cả hệ sinh thái

Lãnh đạo NIC cho hay đổi mới sáng tạo không bao giờ là thành quả của một tổ chức đơn lẻ. Đó là nỗ lực của cả hệ sinh thái, từ sự dẫn dắt của Chính phủ đến sự đồng hành của doanh nghiệp, sự xuất sắc trong chất lượng học thuật cùng với việc hợp tác quốc tế...

Công nhân làm việc tại một công ty có vốn FDI. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cơ hội nâng tầm khu vực kinh tế tư nhân

Hà Nội được xếp hạng số một cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh năm 2024; đây là nền tảng để Hà Nội đón dòng vốn FDI chất lượng, thay vì chỉ dừng ở dự án gia công sử dụng lao động giá rẻ.