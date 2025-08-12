Trung Quốc tăng cường rào cản thương mại với hàng hóa từ Canada, Nhật Bản

Ngày 12/8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố kết luận sơ bộ về các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với cao su butyl halogen và hạt cải dầu từ Canada, Nhật Bản và Ấn Độ.

Đối với cao su butyl halogen, Bộ Thương mại Trung Quốc đã quyết định chấm dứt điều tra đối với cao su nhập khẩu từ Ấn Độ do thị phần thấp, đồng thời xác nhận có hành vi bán phá giá đối với sản phẩm này từ Canada và Nhật Bản.

Theo quy định chống bán phá giá của Trung Quốc, các nhà nhập khẩu cao su butyl halogen từ Canada và Nhật Bản phải nộp khoản tiền đặt cọc bảo đảm lên tới 40,5% cho Hải quan Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 14/8 tới.

Cao su butyl halogen chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm như lớp chống rò khí của lốp không săm, săm chịu nhiệt, nút chai y tế, miếng đệm chống sốc, chất kết dính và vật liệu bịt kín.

Còn đối với hạt cải dầu nhập khẩu từ Canada, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng mặt hàng này đã bị bán phá giá, khiến ngành sản xuất trong nước của Trung Quốc bị thiệt hại nghiêm trọng.

Do đó, cơ quan này quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời dưới hình thức đặt cọc đối với các lô hàng nhập khẩu.

Theo đó, các nhà nhập khẩu sản phẩm trên phải nộp tiền đặt cọc cho Hải quan Trung Quốc với mức đặt cọc là 75,8%, cũng bắt đầu từ ngày 14/8.

Trong một động thái liên quan, cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc đã khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với tinh bột đậu Hà Lan nhập khẩu từ Canada.

Cuộc điều tra này sẽ kéo dài 1 năm và có thể gia hạn thêm 6 tháng./.

