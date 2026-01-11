Mỹ: Xả súng đẫm máu ở bang Mississippi, 6 người thiệt mạng

Giới chức địa phương xác nhận 1 nghi phạm đã bị bắt giữ trong ngày 10/1 sau khi 6 người thiệt mạng trong một loạt vụ xả súng có liên quan ở khu vực phía Đông bang Mississippi của Mỹ.

Cảnh sát trưởng Hạt Clay - ông Eddie Scott - đăng bài trên mạng xã hội Facebook cho biết “nhiều sinh mạng vô tội” đã mất “do bạo lực” tại thị trấn West Point, gần khu vực giáp ranh với bang Alabama. Theo đó, 6 người đã thiệt mạng tại 3 địa điểm khác nhau.

Ông Scott khẳng định 1 nghi phạm đã bị bắt giữ và không còn bất cứ mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực điều tra và sẽ cập nhật thông tin sớm nhất có thể.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Clay hiện không cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan đến các vụ xả súng, nhưng dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào sáng 11/1 (theo giờ địa phương)./.

