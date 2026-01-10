Tổng thống Donald Trump lạc quan về quan hệ Mỹ-Colombia

Ngày 9/1, chia sẻ trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Colombia Gustavo Petro sẽ tới thăm Nhà Trắng vào tháng 2 tới, đồng thời bày tỏ lạc quan về quan hệ song phương.

Động thái này thể hiện sự thay đổi trong lập trường của người đứng đầu Nhà Trắng kể từ sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 7/1.



Cụ thể, ông Trump viết: “Tôi mong chờ cuộc gặp với Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng trong tuần đầu tiên của tháng 2.”

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc gặp song phương sẽ mang lại kết quả tích cực cho quan hệ Colombia-Mỹ.

Ông Trump khẳng định tuyệt đối ngăn chặn không để cocaine và các loại ma túy khác xâm nhập vào nước Mỹ.

Trước đó, vào ngày 7/1, Tổng thống Colombia đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tình hình tại Venezuela.

Trong một động thái liên quan cùng ngày 9/1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã kêu gọi Venezuela cùng phối hợp đấu tranh chống các băng nhóm buôn ma túy hoạt động dọc biên giới hai nước.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Petro cho biết đã mời bà Delcy Rodriguez -Tổng thống lâm thời Venezuela cùng hành động để trấn áp hoạt động của các băng nhóm ma túy.

Tổng thống Colombia nhấn mạnh các nước Mỹ Latinh phải tự bảo vệ mình trước mọi thế lực gây bất ổn khu vực và khẳng định đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự đoàn kết giữa người dân, lực lượng vũ trang và các quốc gia trong khu vực.

Vào tháng 10 năm ngoái, Washington từng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Gustavo Petro với cáo buộc thiếu hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy.

Trong khi đó, Tổng thống Colombia là một trong những nhà lãnh đạo Mỹ Latinh thường xuyên chỉ trích gay gắt các chính sách của người đồng cấp Mỹ. Ông Petro sẽ mãn nhiệm trong năm nay và không đủ điều kiện tái tranh cử./.

Colombia và Mỹ hành động chung chống tội phạm buôn ma túy ở biên giới Venezuela Theo Bộ Nội vụ Colombia, lãnh đạo hai nước Colombia và Mỹ đã có cuộc điện đàm đầu tiên hôm 6/1, đánh dấu việc hạ nhiệt căng thẳng sau khi Tổng thống Trump từng đe dọa can thiệp quân sự vào Colombia.