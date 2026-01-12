Mỹ: Chủ tịch Fed đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tư pháp đã ban hành trát triệu tập đối với Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), tức Ngân hàng trung ương vào ngày 9/1, kèm theo nguy cơ truy tố hình sự.

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell đã thông báo như trên, đồng thời cho biết nguy cơ bị truy tố bắt nguồn từ lời khai của ông trước Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái về việc cải tạo các tòa nhà văn phòng của Fed, và trát triệu tập của Bộ Tư pháp chỉ là biện pháp mới nhất để chính quyền tìm cách gây ảnh hưởng đối với Fed và các quyết định của cơ quan này về lãi suất.

Theo ông Powell, “hành động chưa từng có tiền lệ này cần được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn của sức ép liên tục từ chính quyền.”

Chủ tịch Fed khẳng định sẽ “tiếp tục làm công việc mà Thượng viện đã phê chuẩn, với sự liêm chính và cam kết phục vụ người dân Mỹ.”

Ngay từ trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Fed hạ lãi suất và thường xuyên công kích ông Powell cùng các quan chức cấp cao khác của ngân hàng này.

Ông Trump cũng nhiều lần kêu gọi ông Powell rời khỏi vị trí người đứng đầu của Fed. Chính quyền đã gia tăng chỉ trích khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tác động đến người tiêu dùng.

Trên thực tế, Fed đã 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm ngoái. Ông Powell khẳng định việc thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của cơ quan này nhằm đảm bảo tối đa lợi ích công chúng, thay vì làm theo mong muốn của người đứng đầu Nhà Trắng.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với NBC News, Tổng thống Trump nói rằng ông không hay biết về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và tiếp tục công kích ông Powell vì “không làm tốt công việc ở Fed và cũng không chuyên nghiệp trong việc cải tạo, xây dựng các tòa nhà.”

Trước đó, các quan chức cấp cao Nhà Trắng đã cáo buộc ông Powell yếu kém trong việc quản lý dự án cải tạo tòa nhà Fed. Mùa Hè vừa qua, ông Powell cũng bị cáo buộc gây hiểu nhầm cho Quốc hội về việc cải tạo trụ sở.

Fed cho biết đã mời tổng thanh tra nội bộ tiến hành rà soát dự án mở rộng tòa nhà. Động thái này được triển khai sau khi Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích gay gắt dự án này, vốn đã bị đội chi phí.

Nhận định về vụ việc, Người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết “Bộ trưởng Tư pháp đã chỉ đạo các công tố viên liên bang ưu tiên điều tra mọi hành vi lạm dụng tiền thuế của người dân”./.

