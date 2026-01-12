Cuba khẳng định quyền nhập khẩu nhiên liệu

Ngày 11/1, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez khẳng định, giống như mọi quốc gia khác, Cuba có quyền tuyệt đối nhập khẩu nhiên liệu từ những thị trường sẵn sàng xuất khẩu và thực hiện quyền phát triển quan hệ thương mại mà không bị can thiệp hoặc lệ thuộc vào các biện pháp cưỡng chế đơn phương do Mỹ áp đặt.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trên trang cá nhân X, nhằm phản hồi tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Cuba sẽ không còn nhận dầu hoặc tiền cho "các dịch vụ an ninh" mà nước này cung cấp tại Venezuela, Ngoại trưởng Rodriguez nhấn mạnh rằng Cuba chưa bao giờ nhận và cũng không nhận bất kỳ khoản bồi thường bằng tiền hoặc vật chất nào cho các dịch vụ an ninh mà La Habana đã cung cấp.

Quan chức ngoại giao Cuba cũng bày tỏ quan ngại các hành động của Mỹ tại Venezuela, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa hòa bình và an ninh, không chỉ ở Cuba và khu vực Mỹ Latinh mà còn trên toàn thế giới./.

