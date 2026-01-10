Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi áp trần lãi suất thẻ tín dụng 10%

Ngày 9/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kêu gọi áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong thời hạn một năm, bắt đầu từ ngày 20/1, song không nêu rõ kế hoạch này sẽ được triển khai như thế nào cũng như cách buộc các công ty tuân thủ.

Ông Trump từng đưa ra cam kết tương tự trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, cuộc bầu cử mà ông giành chiến thắng.

Trước đó, các nghị sỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều bày tỏ quan ngại về mức lãi suất thẻ tín dụng cao và kêu gọi có biện pháp xử lý.

Một số dự luật đã được đề xuất tại Quốc hội Mỹ nhằm theo đuổi mục tiêu này, nhưng đến nay vẫn chưa trở thành luật. Các nghị sỹ đối lập đã chỉ trích ông Trump, một thành viên Đảng Cộng hòa, vì chưa thực hiện được cam kết tranh cử nói trên.

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về các chi tiết trong đề xuất của Tổng thống Trump.

Một số ngân hàng lớn và tổ chức phát hành thẻ tín dụng tại Mỹ như American Express, Capital One Financial, JPMorgan, Citigroup và Bank of America cũng chưa đưa ra bình luận trước yêu cầu của báo chí.

Trước đó, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, một người chỉ trích mạnh mẽ ông Trump, cùng Thượng nghị sỹ Josh Hawley thuộc Đảng Cộng hòa, đã giới thiệu một dự luật lưỡng đảng nhằm áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong vòng 5 năm.

Dự luật này yêu cầu rõ ràng các công ty thẻ tín dụng phải giới hạn lãi suất như một phần của gói chính sách hỗ trợ người tiêu dùng.

Tại Hạ viện, Dân biểu đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez và Nghị sĩ Cộng hòa Anna Paulina Luna cũng đã đề xuất một dự luật tương tự nhằm áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%, cho thấy sự quan tâm chung của cả hai đảng đối với vấn đề lãi suất cao.

Năm 2025, chính quyền Tổng thống Trump đã có động thái bãi bỏ quy định về phí trả chậm thẻ tín dụng được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền ông Trump đã đề nghị một tòa án liên bang hủy bỏ quy định giới hạn phí trả chậm thẻ tín dụng ở mức 8 USD, với lập luận đồng tình cùng các nhóm doanh nghiệp và ngân hàng rằng quy định này là trái luật. Sau đó, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết hủy bỏ quy định nói trên./.

