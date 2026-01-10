Khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng

Mức lãi suất 9,65%/năm của ABBank áp dụng cho khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1.500 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn 13 tháng, cho thấy đây là sản phẩm dành riêng cho khách hàng có quy mô tiền gửi rất lớn.