Khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số, tài chính bền vững.

infographics-khai-truong-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-viet-nam-tai-thanh-pho-da-nang.jpg

Ngày 9/1, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo Nghị định số 323/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/12/2025./.

