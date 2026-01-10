Khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 9/1, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo Nghị định số 323/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/12/2025./.
Tập trung vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng
Theo ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng, thành phố không mở rộng dàn trải các hoạt động tài chính mà tập trung vào những phân khúc có nhu cầu thực.