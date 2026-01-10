Giá bitcoin vẫn dao động quanh ngưỡng 90.000 USD

Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026, giá bitcoin hầu như không biến động nhiều, dao động quanh ngưỡng 90.000 USD/BTC và giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đang chịu áp lực từ các yếu tố vĩ mô và tâm lý chờ đợi chính sách mới từ Mỹ.

Bitcoin đã không thể vượt qua mốc kháng cự 95.000 USD/BTC trong tuần qua. Đây được xem là mức trần kể từ đợt bán tháo hồi tháng 10/2025, sự kiện đã thổi bay gần 1/3 giá trị của đồng tiền kỹ thuật số này từ đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD/BTC.

Mặc dù thị trường đã có thời điểm phục hồi vào đầu tuần nhờ đà tăng chung dịp Năm mới, song bitcoin chỉ đạt đỉnh ở mức 94.800 USD/BTC ngày 5/1. Khoảng 3 giờ sáng ngày 10/1 theo giờ Việt Nam, giá bitcoin lùi về mức khoảng 90.200 USD/BTC.

Giới đầu tư hiện giữ tâm lý thận trọng để chờ đợi hàng loạt quyết định chính sách quan trọng từ Mỹ, trong đó có vấn đề thuế quan, nhân sự lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các quy định pháp lý về tiền kỹ thuật số.

Ông Jake Ostrovskis, Giám đốc giao dịch OTC tại công ty phần mềm Wintermute, nhận định việc Tòa án Tối cao chưa đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump đề xuất đã góp phần khiến thị trường rơi vào trạng thái đình trệ. Dòng vốn chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) chậm lại và những bất ổn địa chính trị cũng là nguyên nhân khiến giá bitcoin đi ngang.

Các dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự báo đang làm giảm kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất thêm nữa, qua đó làm hạn chế đà tăng trưởng của thị trường tài sản số.

Ông James Butterfill, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty quản lý tài sản kỹ thuật số CoinShares, phân tích dữ liệu kinh tế vĩ mô nhìn chung tích cực hơn mong đợi đã làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2026, đồng thời gây thêm áp lực ngắn hạn lên giá bitcoin.

Về dài hạn, các nhà giao dịch vẫn đặt niềm tin vào triển vọng tăng giá của bitcoin. Ông Butterfill dự báo mức giá 200.000 USD/BTC là hoàn toàn khả thi vào cuối năm 2026.

Ông Ostrovskis cũng có cùng quan điểm trên, cho rằng một khi bitcoin phá vỡ được rào cản tâm lý 95.000 USD/BTC, dòng tiền mua vào sẽ được khơi thông trở lại, mở đường cho đồng tiền này chinh phục các mức giá sáu con số./.

Bitcoin có thể chinh phục lại các mức cao trong năm 2026 Ông John D'Agostino, Giám đốc chiến lược tại Coinbase nhận định "cú sập" vừa qua thực chất là một bài kiểm tra sức chịu đựng mà bitcoin đã vượt qua thành công.