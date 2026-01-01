Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, bitcoin ghi nhận mức lỗ hằng năm đầu tiên sau 2 năm tăng trưởng liên tiếp trước đó.

Dù từng có những thời điểm bứt phá ngoạn mục nhưng đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này vẫn không thể chống lại các áp lực kinh tế vĩ mô và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Năm 2025 của bitcoin là một hành trình đầy kịch tính với nhiều cột mốc đáng chú ý. Thời điểm đầu năm, bitcoin tăng phi mã nhờ hiệu ứng từ việc ông Donald Trump - một người ủng hộ tiền điện tử, nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Đến tháng 10/2025, bitcoin thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 126.000 USD. Nhưng kể từ ngày 10/10, thị trường tiền điện tử chao đảo khi các tuyên bố về thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được đưa ra. Điều này kích hoạt đợt thanh lý lên tới 19 tỷ USD trên thị trường phái sinh - con số lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Kết thúc năm, bitcoin giao dịch quanh mức 87.474 USD, giảm hơn 6% so với đầu năm.

Điểm khác biệt lớn nhất trong năm 2025 là bitcoin không còn đi ngược dòng như một "hầm trú ẩn" thay thế. Thay vào đó, đồng tiền này biến động song hành với thị trường chứng khoán, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ và AI. Sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức tài chính truyền thống và các nhà đầu tư cá nhân đã khiến bitcoin chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách tiền tệ và nỗi lo về bong bóng AI giống như cổ phiếu.

Mặc dù giá trị sụt giảm nhưng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đạt được những bước tiến lớn về quy định dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã nhanh chóng bác bỏ các vụ kiện từ thời chính quyền tiền nhiệm đối với các sàn lớn như Coinbase và Binance. Một đạo luật mang tính cột mốc cũng đã được thông qua, thiết lập các quy tắc liên bang cho các đồng tiền mã hóa bảo chứng bằng đồng USD.

Về vị thế chính trị, ngành tiền điện tử đóng góp hơn 245 triệu USD cho chiến dịch bầu cử năm 2024 để thúc đẩy các ứng viên ủng hộ ngành này, biến tiền điện tử trở thành một phần của dòng chảy chính trị chính thống tại Mỹ.

Dù có nhiều thuận lợi về chính sách, song tâm lý lạc quan của ngành đang dần bị xói mòn bởi những vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết.

Các nhà điều hành cảnh báo rằng nếu các luật về cấu trúc thị trường và quy tắc chi tiết của SEC không sớm được hoàn thiện, đà hưng phấn có thể sẽ tan biến, đồng nghĩa với việc rủi ro của "vàng kỹ thuật số" cũng sẽ tăng lên./.

