Việt Nam-Anh thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Chiều 25/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) và Dragon Capital đã phối hợp tổ chức Hội thảo mở Anh-Việt về Trung tâm Tài chính quốc tế 2026, với chủ đề “Hạ tầng thị trường tài chính.”

Đây được xem là bước triển khai cụ thể trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, đồng thời góp phần định hình các nền tảng cốt lõi cho thị trường tài chính Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế là một cơ hội đặc biệt to lớn đối với Việt Nam, nhưng thành công của mô hình phụ thuộc vào việc xây dựng đúng nền tảng ngay từ đầu.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Theo bà Alexandra Smith, một Trung tâm Tài chính quốc tế thực sự cạnh tranh dựa trên ba trụ cột cốt lõi: một khuôn khổ pháp lý vững chắc, khuôn khổ quản lý đáng tin cậy và độc lập và các dịch vụ thị trường tinh vi cho phép giao dịch và huy động vốn.

Khi ba yếu tố này được đồng bộ, Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp huy động vốn dễ dàng hơn, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài chất lượng cao và định vị Việt Nam như một trung tâm năng động, đáng tin cậy trong hệ thống tài chính toàn cầu.

“Việc thiết lập đồng bộ ba trụ cột này sẽ tạo “xương sống” cho một Trung tâm Tài chính quốc tế hiện đại, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Vương quốc Anh luôn sẵn sàng, với vai trò là một đối tác tin cậy và tận tâm, đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường tiếp theo, hỗ trợ biến tầm nhìn về một Trung tâm Tài chính quốc tế đẳng cấp thế giới thành hiện thực,” bà Alexandra Smith chia sẻ.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với các doanh nghiệp Anh bên lề sự kiện. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực không ngừng để góp phần phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trở thành một Trung tâm Tài chính quốc tế tầm cỡ khu vực.

Các nội dung trọng tâm của hội thảo, bao gồm thị trường hàng hóa phái sinh, giám sát tài chính, khung pháp lý và thu hút đầu tư nước ngoài được đánh giá là những yếu tố cốt lõi để hình thành một trung tâm tài chính hiện đại và cạnh tranh.

Đáng chú ý, hội thảo diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt. Điều này cho thấy sự quan tâm, cam kết đồng hành và hỗ trợ kịp thời từ phía các đối tác Vương quốc Anh đối với mục tiêu phát triển trung tâm tài chính của thành phố.

“Hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi kiến thức, mà còn là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, kỳ vọng sẽ hình thành các khuyến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực giám sát và cải thiện môi trường đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh,” ông Nguyễn Lộc Hà cho biết.

Phiên thảo luận với chủ đề phát triển thị trường hàng hoá phái sinh trong Trung tâm Tài chính quốc tế. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Ông Kenneth Atkinson, Thành viên Ban điều hành BritCham Việt Nam nhận định, việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế là một bước tiến đáng kể trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Điều này không chỉ phản ánh tham vọng mà còn thể hiện cam kết rõ ràng trong việc làm sâu sắc hơn thị trường tài chính, tăng cường kết nối toàn cầu và định vị Việt Nam nổi bật hơn trong hệ thống tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng tính bền vững của Trung tâm Tài chính quốc tế phụ thuộc vào cải cách dài hạn. Thành công lâu dài của Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ phụ thuộc vào những nỗ lực liên tục nhằm củng cố khuôn khổ quản lý, đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất. Đây không phải là hành trình có thể thực hiện một mình.

Nó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, các cơ quan quản lý và khu vực tư nhân, cũng như các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các bên quốc tế.

Đại diện BritCham khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Anh sẽ tiếp tục đóng vai trò đối tác chiến lược, thông qua chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đối thoại chính sách và hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái tài chính có tính kết nối toàn cầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các trung tâm tài chính trong khu vực, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt với các thị trường phát triển như Vương quốc Anh, được xem là yếu tố then chốt giúp Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng từng bước hiện thực hóa tham vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong giai đoạn tới./.

Trung tâm Tài chính quốc tế - Cú “hích” đối với nền kinh tế Việt Nam Cùng với công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế giúp giải phóng nguồn lực từ bên trong, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là giải pháp đột phá để mở rộng không gian phát triển.