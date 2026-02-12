Trung tâm Tài chính quốc tế - Cú “hích” đối với nền kinh tế Việt Nam

Tiếp sau Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt. Ngay sau sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đã trả lời phỏng vấn TTXVN về công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại 2 thành phố, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong bối cảnh mới, điều kiện mới; các nhiệm vụ trọng tâm để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đi vào vận hành hoạt động và phát huy hiệu quả.

-Thưa Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, xin ông cho biết nước ta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu như thế nào cho sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh?

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Với việc khai trương Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đầu tháng 1/2026 và việc tổ chức thành công Lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, có thể khẳng định chúng ta đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để Trung tâm tài chính quốc tế sớm đi vào hoạt động, bước đầu hoàn thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mặc dù mới chỉ là thành công bước đầu, nhưng kết quả này cho thấy sự chuẩn bị hết sức bài bản, công phu và nỗ lực vượt bậc của chúng ta để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Trung ương, Bộ Chính trị giao phó.

Minh chứng cho nỗ lực đó là để chuẩn bị cho sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại 02 thành phố, chúng ta đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn.

Chúng ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều tài liệu, tổ chức hàng loạt hội thảo quốc tế ở trong và ngoài nước, tiêu biểu là 02 hội thảo quan trọng tại London (Anh) và Frankfurt (Đức); Đoàn công tác của Chính phủ cũng đã trực tiếp tham dự và phát biểu tại Hội nghị thường niên của Liên minh các Trung tâm tài chính quốc tế thế giới tại Đức.

Các Bộ, ngành cùng lãnh đạo hai thành phố cũng đã tổ chức nhiều đoàn đi khảo sát, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới như London, Luxembourg, Frankfurt, Dubai, Astana, Singapore để về triển khai.

Mỗi chuyến đi đều mang lại những bài học, kinh nghiệm quý giá, là cơ sở quan trọng để chúng ta hình thành nên các chủ trương lớn về trung tâm tài chính.

Về câu hỏi của nhà báo, tôi có thể khẳng định rằng sự chuẩn bị của chúng ta cho sự ra đời của IFC là vô cùng kỹ lưỡng, toàn diện, được tiến hành đồng bộ ở 3 cấp độ: (1) Quyết sách chính trị, (2) Hạ tầng pháp lý và (3) Các điều kiện bảo đảm thực thi.

Thứ nhất, về quyết sách chính trị. Trong thời gian rất ngắn, Chính phủ đã nỗ lực tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Kết luận của Bộ Chính trị là quyết sách chính trị quan trọng, có ý nghĩa then chốt, như “kim chỉ nam” định rõ quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, mô hình, con đường phải đi và những nhiệm vụ cụ thể phải làm.

Thứ hai, về xây dựng hạ tầng pháp lý. Ngay sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ đã xây dựng và trình Quốc hội hồ sơ dự án Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; đồng thời đã có phiên giải trình trước Quốc hội để làm rõ hơn vai trò, ý nghĩa cũng như các cơ chế, chính sách cần có đối với Trung tâm tài chính quốc tế như đã được báo cáo Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế[1]; thông qua Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế[2]. Đây là bước đi đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp với đặc thù hoạt động tài chính và thông lệ quốc tế.

Triển khai Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã khẩn trương ban hành 8 Nghị định quan trọng. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trên thế giới, với sự tham gia rất tích cực, trách nhiệm của hai thành phố cùng các Bộ, ngành như: Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Công Thương, Công an, Nông nghiệp và Môi trường.

Các Nghị định này tập trung kiến tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thông thoáng, bảo đảm tính minh bạch và hấp dẫn nhà đầu tư; đồng thời quy định rõ về cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức liên quan cũng như chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc vận hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Bên cạnh các Nghị định, chúng ta cũng đã nhanh chóng xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết về cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan liên quan.

Như vậy, hệ thống văn bản pháp lý đã được xây dựng đồng bộ và toàn diện: từ Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ cho đến các quy chế, hướng dẫn của Hội đồng điều hành và Cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định chúng ta đã cơ bản hình thành hành lang pháp lý cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động.

Thứ ba, về các điều kiện bảo đảm thực hiện. Các Bộ, ngành và hai thành phố đã triển khai khối lượng công việc lớn, bám sát kế hoạch của Hội đồng điều hành, tập trung vào tổ chức bộ máy, nhân sự, hạ tầng số và chuẩn bị địa điểm làm việc.

Điểm nổi bật là về nhân lực, hai thành phố đã bước đầu thu hút được đội ngũ nhân sự quốc tế giàu kinh nghiệm, bao gồm các CEO từng điều hành tại các trung tâm tài chính thành công, các chuyên gia từ các định chế tài chính uy tín và trí thức kiều bào.

Song song đó, công tác đào tạo cũng được chú trọng, điển hình như việc phối hợp với Đại học Việt Đức tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ quản lý.

Như vậy, công tác chuẩn bị nhân lực được thực hiện rất bài bản; trong thời gian tới, chúng ta xác định cần tiếp tục hoàn thiện, thu hút thêm các nguồn lực chất lượng cao, đồng thời tập trung đầu tư, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất và trụ sở làm việc của Trung tâm tài chính.

Mặc dù sự chuẩn bị đến nay là tương đối toàn diện, nhưng chúng ta xác định vẫn phải nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là đầu tư cho hạ tầng vật lý và hạ tầng số. Quá trình khảo sát thực tế tại các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới và trao đổi trực tiếp với nhiều chuyên gia, nguyên thủ quốc gia như nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair, Phó Quốc vương UAE hay Tổng thống Thụy Sĩ… họ đều nhấn mạnh với tôi một từ khóa cốt lõi: “Uy tín”. Đây là yếu tố sống còn, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của một trung tâm tài chính.

Vậy điều gì làm nên uy tín đó? Đó là: (1) Hạ tầng pháp lý phải công khai, minh bạch, tiệm cận với trình độ quốc tế; (2) Năng lực kết nối toàn cầu; (3) Chất lượng nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm; (4) Cơ quan giải quyết tranh chấp công tâm, đạt chuẩn mực quốc tế.

Cùng với đó là sự đồng bộ, hiện đại của hạ tầng vật lý và hạ tầng số. Chính trên cơ sở những khuyến nghị và bài học kinh nghiệm quý báu đó, chúng ta đang nỗ lực triển khai các bước đi bài bản để đảm bảo ngay từ giai đoạn đầu, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam xây dựng được uy tín, từng bước tiệm cận trình độ và chuẩn mực quốc tế.

-Nước ta đã chính thức bước vào kỷ nguyên mới với rất nhiều mục tiêu tham vọng. Để thực hiện mục tiêu đề ra, xin Ông đánh giá vai trò, ý nghĩa của Trung tâm tài chính quốc tế - được coi như một giải pháp hiệu quả, một “cú hích” đối với nền kinh tế trong bối cảnh mới, giai đoạn mới?

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Đây là một câu hỏi hay và mang tính thời sự sâu sắc. Tôi đã có điều kiện gặp, tiếp xúc với nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, họ đều có chung nhận định rằng: Việc Việt Nam quyết tâm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là một bước đi khôn ngoan, sáng suốt trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng đúng những yêu cầu bức thiết của cuộc sống và xu thế thời đại.

Tôi nghĩ rằng, Trung ương và Bộ Chính trị cũng đã nhìn thấy rõ tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chủ trương này, xác định đây chính là một giải pháp đột phá, một “cú hích” mạnh mẽ đối với nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay, nên đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao để triển khai.

Về vai trò và ý nghĩa của Trung tâm tài chính quốc tế trong kỷ nguyên mới, tôi xin nhấn mạnh 8 phương diện nổi bật sau:

Thứ nhất, đây là một trong những hành trang quan trọng để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Chúng ta xác định giai đoạn tới không chỉ là tăng trưởng bình thường mà phải là giai đoạn bứt phá và tăng tốc mạnh mẽ.

Cùng với công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế giúp chúng ta giải phóng nguồn lực từ bên trong, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là giải pháp đột phá để mở rộng không gian phát triển mới ra bên ngoài.

Đây là một cấu phần không thể thiếu trong tổng thể các giải pháp chiến lược nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, đưa quy mô và vị thế kinh tế của Việt Nam vượt lên tầm cao mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ hai, hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế đánh dấu bước hội nhập đỉnh cao của nền kinh tế. Nếu trước đây chúng ta đã hội nhập sâu rộng về thương mại và đầu tư, thì hội nhập về tài chính chính là sự kết nối ở cấp độ cao nhất, đòi hỏi phải tuân thủ những luật chơi và tiêu chuẩn khắt khe của toàn cầu.

Theo đó, hệ thống pháp luật và nhân sự phải thực sự "nói cùng ngôn ngữ" với thế giới. Lần đầu tiên, Quốc hội đã có bước đột phá về thể chế khi ban hành nghị quyết cho phép áp dụng các nguyên tắc của hệ thống thông luật (common law) và sử dụng thẩm phán quốc tế trong giải quyết tranh chấp.

Đồng thời, hạ tầng số cũng phải có sự chuyển đổi căn bản: không còn giới hạn ở các giao dịch nội bộ mà phải bảo đảm khả năng kết nối toàn cầu. Yêu cầu đặt ra là một giao dịch khi thực hiện tại Việt Nam phải được kết nối tức thời, thông suốt và an toàn với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới.

Đây chính là những yếu tố then chốt để chúng ta chuyển từ sân chơi nội địa sang sân chơi quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị tài chính toàn cầu.

Thứ ba, Trung tâm Tài chính quốc tế là động lực quan trọng để tái cơ cấu nền kinh tế. Trong bối cảnh dư địa phát triển theo mô hình cũ đang dần thu hẹp, yêu cầu chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số và thực hiện các cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sự bùng nổ của các lĩnh vực mới như tài sản số, tài chính số đang đặt ra những bài toán quản lý thực tiễn.

Số liệu báo cáo cho thấy, nước ta hiện có khoảng 17 triệu tài khoản sở hữu tài sản số, khối lượng giao dịch tài sản mã hóa hàng năm vượt 200 tỷ USD nhưng chưa có khung khổ pháp lý điều chỉnh.

Dòng chảy tài chính thế giới đang được ưu tiên cho kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… Muốn đón được dòng chảy này, Việt Nam buộc phải theo xu thế đó.

Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo điều kiện để chúng ta xây dựng thể chế, quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực tiềm năng này, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, theo xu thế chung của thế giới.

Thứ tư, đây là kênh huy động và dẫn vốn rất hiệu quả cho nền kinh tế.Chúng ta xác định nhu cầu vốn cho kỷ nguyên phát triển mới là rất lớn, đặc biệt là nguồn lực để triển khai hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như: đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, các trung tâm dữ liệu quốc gia...

Bên cạnh việc phát huy nguồn vốn trong dân và thị trường chứng khoán, Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo lập một thị trường vốn quy mô lớn, hiện đại, khơi thông và kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu trong nước, trở thành động lực tài chính quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển về hạ tầng, tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội.

Thứ năm, Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ góp phần kiến tạo diện mạo mới cho kinh tế và đô thị của các địa phương cũng như cả nước. Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, địa bàn nơi Trung tâm Tài chính quốc tế hoạt động thường đóng vai trò là hạt nhân phát triển hiện đại, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về dịch vụ, thương mại và nâng cao chất lượng đô thị.

Qua các chuyến công tác thực tế, tôi nhận thấy Trung tâm Tài chính quốc tế luôn là những khu vực được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang và hiện đại bậc nhất, trở thành biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia.

Thứ sáu, Trung tâm Tài chính quốc tế là môi trường thực tiễn quý giá để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đẳng cấp. Để tham gia sân chơi quốc tế, chúng ta bắt buộc phải có nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế. Trước mắt phải thu hút, mời gọi được chuyên gia quốc tế.

Nhưng trong tương lai, chúng ta phải tự chủ trong việc đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đủ năng lực đảm nhận và vận hành các nhiệm vụ tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Chính quá trình vận hành thực tiễn tại đây sẽ là trường học lớn nhất để chúng ta đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phát triển, tiệm cận với các chuẩn mực thế giới và trở thành những công dân toàn cầu. Tôi tin tưởng rằng thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có đủ bản lĩnh, trí tuệ để đảm đương trọng trách này.

Thứ bảy, Trung tâm Tài chính quốc tế là một “cú hích” thúc đẩy thu hút và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Khi có Trung tâm tài chính quốc tế, môi trường đầu tư tại Việt Nam sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực tự có hoặc vay vốn từ ngân hàng tại quốc gia của họ, giờ đây, với sự hiện diện của các định chế tài chính quốc tế ngay tại Việt Nam cùng các chính sách ưu đãi vượt trội về thuế và thủ tục hành chính, nhà đầu tư có thể tiếp cận nguồn vốn toàn cầu ngay tại Việt Nam. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để gia tăng sức hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với Việt Nam.

Thứ tám, Trung tâm Tài chính quốc tế mang lại cơ hội và sự thịnh vượng cho nhà đầu tư, các định chế tài chính và cho tất cả người dân. Cần thay đổi cách nhìn nhận rằng chỉ có các định chế tài chính hay nhà đầu tư lớn mới được hưởng lợi từ mô hình này.

Điều này đúng nhưng thực tiễn cho thấy, mọi người dân cũng được thụ hưởng những lợi ích thiết thực thông qua sự phát triển của các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ quản lý tài sản, các quỹ hưu trí và nhiều loại hình dịch vụ tài chính hiện đại khác.

Khi được tổ chức bài bản, công khai, minh bạch, Trung tâm tài chính sẽ mở ra cơ hội để người dân tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao, giúp quản lý tài sản cá nhân an toàn và làm sinh sôi, nảy nở nguồn tài chính dành dụm, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

-Sắp tới chúng ta phải làm gì để trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực cho đất nước và đưa Việt Nam trở thành những điểm thu hút vốn quốc tế phục vụ cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới?

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Để Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) hoạt động hiệu quả và thực sự trở thành động lực phát triển đất nước, phía trước chúng ta là khối lượng công việc khổng lồ. Dù đã có những thành công bước đầu rất đáng khích lệ, nhưng thành công đích thực của một IFC không thể đến trong một sớm một chiều mà phải được đo bằng tầm nhìn 5 năm, 10 năm.

Yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại chính là niềm tin của nhà đầu tư. Niềm tin này không tự nhiên mà có, nó được vun đắp từ sự đồng bộ của hạ tầng pháp lý, hạ tầng vật lý, hạ tầng số, chất lượng nhân sự và uy tín của cơ quan giải quyết tranh chấp. Để xây dựng niềm tin đó, chúng ta cần tập trung thực hiện quyết liệt 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng pháp lý. Chiến lược của chúng ta là "vừa làm vừa hoàn thiện". Hiện tại, chúng ta đã có Nghị quyết của Quốc hội và 08 Nghị định với các cơ chế vượt trội.

Tuy nhiên, sau 3-5 năm vận hành thực tiễn, chúng ta phải tổng kết, tích hợp các quy định này để nâng cấp thành một đạo Luật về Trung tâm Tài chính quốc tế hoàn chỉnh. Đây là bước đi bắt buộc để tạo sự ổn định và minh bạch cao nhất.

Thứ hai, xây dựng đồng bộ hạ tầng cứng và hệ sinh thái đảm bảo cuộc sống cho nhà đầu tư. Trụ sở không phải là yếu tố quyết định, nhưng tạo nên diện mạo của Trung tâm tài chính, qua đó góp phần tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn phải là kiến tạo được hệ sinh thái sống đẳng cấp. Nhà đầu tư đến Việt Nam thường đi cùng gia đình, do đó hạ tầng phải bao gồm cả trường học quốc tế, bệnh viện chất lượng cao và môi trường sống an toàn, tiện nghi, phù hợp với nhịp sống sôi động 24/7 của một trung tâm tài chính toàn cầu.

Thứ ba, bảo đảm hạ tầng số kết nối toàn cầu. Đây là yêu cầu sống còn. Hạ tầng số của chúng ta phải "nói cùng ngôn ngữ", tương thích và cho phép kết nối tức thời, không độ trễ với các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Thứ tư, về nhân sự và giải quyết tranh chấp. Để tham gia hiệu quả vào thị trường tài chính toàn cầu, chúng ta bắt buộc phải có nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế, nhất là tại cơ quan điều hành và cơ quan giải quyết tranh chấp.

Trong giai đoạn đầu, khi nguồn lực trong nước chưa đáp ứng kịp, chúng ta cần tận dụng tối đa hành lang pháp lý để mạnh dạn mời gọi, thu hút và giữ chân các CEO, chuyên gia hàng đầu từ các định chế tài chính lớn về vận hành bộ máy; đồng thời có lộ trình đào tạo bài bản để đội ngũ nhân sự Việt Nam từng bước tiếp nhận chuyển giao.

Đặc biệt, cộng đồng quốc tế đang dành sự quan tâm rất lớn đối với phán quyết đầu tiên của Tòa án chuyên biệt; nếu bản án này thể hiện được sự công minh, tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đây sẽ là minh chứng thuyết phục nhất giúp củng cố và gia tăng mạnh mẽ niềm tin của các nhà đầu tư đối với Việt Nam.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Chúng ta cần chủ động lan tỏa, giới thiệu rộng rãi các cơ chế, chính sách ưu việt để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược đến với Việt Nam.

Điển hình như việc Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư tại Singapore là một nỗ lực rất đáng hoan nghênh; thời gian tới, cần nhân rộng mô hình này với tần suất cao hơn để các định chế tài chính toàn cầu hiểu rõ và tin tưởng vào tiềm năng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành và quyết liệt cải cách hành chính. Chúng ta phải rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình hoạt động, vận hành của Trung tâm tài chính; bảo đảm các trình tự, thủ tục phải thật sự khoa học, tối giản và hiệu quả.

Đi đôi với đó, cần xác định rõ chế độ trách nhiệm và chuẩn mực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả.

Khi chúng ta đã thiết lập được các chuẩn mực ưu việt, minh bạch bên trong Trung tâm tài chính quốc tế, tự nó sẽ tạo ra động lực lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh bên ngoài cũng phải tự đổi mới, hoàn thiện theo để bắt nhịp và tương thích.

Tóm lại, có thể khẳng định quyết tâm chính trị về xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là rất lớn. Chủ trương này đã được khẳng định trong văn kiện Đại hội XIII, Kết luận của Bộ Chính trị và tiếp tục được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bước đi của chúng ta đã đúng hướng, lộ trình đã rõ ràng, hành động rất quyết liệt, khẩn trương. Với tất cả những yếu tố đó, tôi tin rằng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam sẽ thành công, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

-Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực!

