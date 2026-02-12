Hải Phòng: Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Ngày 12/2, Hải Phòng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, sau khi thảo luận, 100% đại biểu đã nhất trí biểu quyết lập danh sách 24 người đang cư trú và làm việc tại Hải Phòng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và danh sách 139 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần dân chủ, tập trung cao, Hội nghị đã lựa chọn những cá nhân thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, được cử tri nơi cư trú tín nhiệm, xứng đáng được giới thiệu ra ứng cử trước nhân dân.

Trước đó, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đều đảm bảo nội dung, trình tự, thủ tục và đạt kết quả tốt.

Trước hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận đã nhận được 8 đơn của người ứng cử xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 17 đơn của người ứng cử xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố./.