Khai hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026, tôn vinh đạo học và truyền thống hiếu học

Không gian Hồ Văn trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến du Xuân, thưởng lãm nghệ thuật thư pháp và tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 vừa khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa- nghệ thuật chào đón năm mới.

Hội chữ Xuân năm nay diễn ra từ ngày 11/2 đến 1/3/2026 (tức từ 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), mở cửa phục vụ khách tham quan từ 8h đến 22h hằng ngày.

