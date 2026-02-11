Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026: Trải nghiệm không gian thư pháp, di sản, hội họa

Ngày 11/2, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 đã khai mạc tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Hội chữ Xuân năm nay diễn ra từ ngày 11/2 đến ngày 1/3, mở cửa phục vụ khách tham quan hàng ngày từ 8h đến 22h.

Với chủ đề “Quốc học,” Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc mà còn khuyến khích tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo, đúng với cốt lõi giá trị của người Việt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho hay chủ đề này nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục nước nhà, khẳng định truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài – những giá trị bền vững đã hun đúc nên bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội và dân tộc Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, ông Lê Xuân Kiêu phát biểu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

“Thông qua Hội chữ Xuân, chúng tôi mong muốn đem đến niềm vui tinh thần, sự an hòa, khởi đầu tốt đẹp cho Nhân dân và du khách khi du Xuân, tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám,” ông Lê Xuân Kiêu nói.

Hội chữ Xuân không chỉ là không gian thưởng thức thư pháp, xin chữ đầu năm, mà còn là hoạt động văn hoá đề cao tinh thần hiếu học, trọng đạo lý, hướng con người tới những giá trị chân-thiện-mỹ.

Năm nay, Hội chữ Xuân ghi dấu ấn rõ nét với sự đổi mới toàn diện trong tổ chức không gian và nội dung hoạt động. Khu vực Hồ Văn được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ, tạo nên không gian xuân trang nhã, hài hòa giữa truyền thống và hơi thở đương đại.

Các khu chức năng được quy hoạch khoa học, gồm: Khu triển lãm tranh, không gian trải nghiệm di sản, khu trải nghiệm làng nghề truyền thống, khu xin chữ đầu năm và khu giới thiệu văn hóa ẩm thực.

Hội chữ Xuân bố trí 35 gian lều thư pháp. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Điểm nhấn nổi bật của Hội chữ Xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp của các nhà thư pháp được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình khảo tuyển khách quan, minh bạch.

Hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần, cầu mong may mắn, học hành, công danh của người dân mà còn góp phần tôn vinh giá trị nghệ thuật thư pháp truyền thống.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động phong phú, hướng tới đa dạng đối tượng công chúng như: Chương trình giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày sản phẩm làng nghề, trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc như quan họ, ca trù, chèo…

Các hoạt động được tổ chức tại khu Nội tự, vườn Giám và Hồ Văn, tạo nên không khí Xuân rộn ràng, đậm đà bản sắc.

Tại khu Nội tự di tích, ngoài hai không gian trưng bày thường xuyên Trường Quốc học đầu tiên và Khơi nguồn đạo học, du khách còn được tham quan triển lãm “Dấu xưa văn hiến” với chủ đề “Đạo học ngàn năm” tại Tiền đường nhà Thái học, cùng các trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” và “Sử đá lưu danh”./.

