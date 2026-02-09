Văn hóa

Truyền thông

Đại tá Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân

Đại tá Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1971), Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân chính thức nhận Quyết định bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Minh Thu
Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Quyết định về việc phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. (Ảnh: Khổng Hà)
Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Quyết định về việc phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. (Ảnh: Khổng Hà)

Sáng 9/2, tại Thủ đô Hà Nội, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Quyết định phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Lễ trao Quyết định diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026.

Theo đó, ngày 5/2/2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1971), Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Ngày 5/2/2026, Đảng uỷ Cục Truyền thông Công an nhân dân đã có Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo Công an nhân dân và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ bộ phận Báo Công an nhân dân nhiệm kỳ 2025-2030.

gen-h-z7516140799647-b5999d32166-1770604071752.jpg
Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình. (Ảnh: Khổng Hà)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân gửi lời chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình được Bộ trưởng Bộ Công an phân công giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, đồng thời nêu rõ, Quyết định về công tác cán bộ nêu trên là sự đánh giá, ghi nhận sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với Cục Truyền thông Công an nhân dân nói chung và Báo Công an nhân dân nói riêng.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh đây là giai đoạn hết sức mới của đất nước, trong tổng thể chung và công tác báo chí, cũng là giai đoạn cách mạng chuyển đổi cơ chế làm báo, áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động báo chí.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong mong muốn Đại tá Nguyễn Thanh Bình kế thừa những truyền thống tốt đẹp, có bề dày của Báo Công an nhân dân, đồng thời nhìn nhận giai đoạn lịch sử mới để cùng Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập xây dựng Báo Công an nhân dân có những bước phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

gen-h-z7516141292748-7b22eb5dd11-1770604072080.jpg
Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo Công an nhân dân chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình. (Ảnh: Khổng Hà)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vinh dự, xúc động khi được đồng chí Cục trưởng trao Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Nhận thức đây là trách nhiệm lớn lao, đặc biệt trong thời gian tới có nhiều công việc phải làm, Đại tá Nguyễn Thanh Bình hy vọng sẽ cùng các đồng chí trong Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập Báo Công an nhân dân và toàn thể cán bộ chiến sỹ đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ của đồng chí Cục trưởng, các bộ phận chức năng của Cục Truyền thông Công an nhân dân để Báo Công an nhân dân tiếp tục phát triển thời gian tới./.

(Vietnam+)
#Phân công lãnh đạo báo chí #Thành lập Ban biên tập Báo Công an nhân dân #Chuyển đổi cơ chế làm báo #Phát triển báo chí trong giai đoạn mới #Vai trò của báo chí trong công tác công an #Lễ trao quyết định cán bộ chủ chốt #Công tác xây dựng Đảng trong báo chí #Đổi mới sáng tạo trong hoạt động báo chí #Nhiệm vụ của Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân #Chương trình phát triển báo chí năm 2026 TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Báo chí - Truyền thông

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.

Trải nghiệm chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus tại đây.

Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.