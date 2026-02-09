Đại tá Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân

Sáng 9/2, tại Thủ đô Hà Nội, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Quyết định phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Lễ trao Quyết định diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026.

Theo đó, ngày 5/2/2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1971), Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Ngày 5/2/2026, Đảng uỷ Cục Truyền thông Công an nhân dân đã có Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo Công an nhân dân và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ bộ phận Báo Công an nhân dân nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình. (Ảnh: Khổng Hà)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân gửi lời chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình được Bộ trưởng Bộ Công an phân công giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, đồng thời nêu rõ, Quyết định về công tác cán bộ nêu trên là sự đánh giá, ghi nhận sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với Cục Truyền thông Công an nhân dân nói chung và Báo Công an nhân dân nói riêng.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh đây là giai đoạn hết sức mới của đất nước, trong tổng thể chung và công tác báo chí, cũng là giai đoạn cách mạng chuyển đổi cơ chế làm báo, áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động báo chí.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong mong muốn Đại tá Nguyễn Thanh Bình kế thừa những truyền thống tốt đẹp, có bề dày của Báo Công an nhân dân, đồng thời nhìn nhận giai đoạn lịch sử mới để cùng Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập xây dựng Báo Công an nhân dân có những bước phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo Công an nhân dân chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình. (Ảnh: Khổng Hà)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vinh dự, xúc động khi được đồng chí Cục trưởng trao Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Nhận thức đây là trách nhiệm lớn lao, đặc biệt trong thời gian tới có nhiều công việc phải làm, Đại tá Nguyễn Thanh Bình hy vọng sẽ cùng các đồng chí trong Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập Báo Công an nhân dân và toàn thể cán bộ chiến sỹ đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ của đồng chí Cục trưởng, các bộ phận chức năng của Cục Truyền thông Công an nhân dân để Báo Công an nhân dân tiếp tục phát triển thời gian tới./.

Phát huy vai trò của báo chí trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Bà Hà Thị Nga đề nghị đội ngũ những người làm báo tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề, bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc...