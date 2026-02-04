Báo chí Hàn Quốc ngạc nhiên về cơn sốt tiếng Hàn tại Việt Nam

Rất nhiều báo lớn ở Hàn Quốc ngày 4/2 đã đưa tin về việc Chính phủ Việt Nam quyết định đưa điểm thi TOPIK (thi năng lực tiếng Hàn) vào quy trình xét duyệt tuyển sinh đại học quốc gia bắt đầu từ năm 2026, sau khi Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo về việc này.

Hệ thống tuyển sinh đại học của Việt Nam hiện nay tập trung trọng tâm vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Các thí sinh bắt buộc phải dự thi môn Toán, Ngữ văn và chọn thêm hai môn khác trong số 9 môn tự chọn như Ngoại ngữ hay Lịch sử để hoàn thành tổng cộng 4 bài thi tốt nghiệp.

Theo quy định mới, kể từ năm nay, chứng chỉ TOPIK có thể được sử dụng để thay thế cho môn Ngoại ngữ trong kỳ thi này. Cụ thể, thí sinh đạt trình độ TOPIK cấp 3 trở lên sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn, đồng thời điểm TOPIK quy đổi sẽ được công nhận là điểm môn Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Trước đó, Việt Nam đã từng bước đưa tiếng Hàn vào chương trình giáo dục chính quy một cách bài bản. Sau khi phê duyệt tiếng Hàn là ngoại ngữ 2 vào năm 2020, đến năm 2021, Việt Nam tiếp tục công nhận đây là ngoại ngữ 1 và đưa vào danh mục các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Để đảm bảo tính khách quan và uy tín của kỳ thi, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã cử nhân sự từ các Viện Giáo dục Hàn Quốc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp giám sát hoạt động tổ chức TOPIK tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng chống gian lận cũng được tăng cường nghiêm ngặt tại các điểm thi.

Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có lượng thí sinh dự thi TOPIK đặc biệt lớn. Trong tổng số 566.665 thí sinh đăng ký TOPIK trên toàn cầu trong năm 2025, số lượng thí sinh từ Việt Nam chiếm tới 85.896 người, tương đương 15,2%, đứng đầu trong số các quốc gia tổ chức thi ngoài Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, 169 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có các lớp học tiếng Hàn, với khoảng 33.000 học sinh theo học.

Xét về số lượng du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc tính đến năm 2025, Việt Nam cũng xếp vị trí thứ hai với 75.144 người, chỉ đứng sau Trung Quốc với 76.541 người.

Cơn sốt học tiếng Hàn tại Việt Nam gắn liền với nhu cầu tuyển dụng thực tế. Khi các doanh nghiệp Hàn Quốc liên tục mở rộng đầu tư và biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất trọng yếu, nhu cầu về nhân lực thạo tiếng Hàn trong các lĩnh vực như biên phiên dịch, kinh doanh, quản lý chất lượng, mua hàng và nhân sự luôn ở mức cao.

Tại thị trường lao động địa phương, ứng viên biết tiếng Hàn thường được ưu tiên tuyển dụng và hưởng các mức thù lao ưu đãi như phụ cấp ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trong số lao động phái cử sang Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm (EPS) cũng là yếu tố then chốt thúc đẩy sức hút của ngôn ngữ này. Sự lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng nội dung Hàn Quốc, sự quan tâm dành cho tiếng Hàn đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Theo nền tảng học ngôn ngữ Duolingo, tiếng Hàn là ngôn ngữ được học nhiều thứ 6 trên thế giới trong năm vừa qua, xếp sau tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Đức.

Dữ liệu từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy hiện có 47 quốc gia đang giảng dạy tiếng Hàn trong chương trình chính quy tại các trường tiểu học và trung học. Trong số đó, 24 quốc gia chính thức chọn tiếng Hàn làm ngoại ngữ 2 và 11 quốc gia đưa môn học này vào xét tuyển đại học.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin nhận định việc lấy kết quả TOPIK để xét tuyển đại học ở nước ngoài đang minh chứng cho vị thế ngày càng cao của tiếng Hàn, cũng như uy tín của kỳ thi này.

Bộ trưởng Choi khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ các nước để hỗ trợ bền vững cho việc phổ cập giáo dục tiếng Hàn trên toàn thế giới./.

