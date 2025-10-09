Hàn Quốc công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2026

Ngày 9/10, Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) năm 2026 với tổng cộng 15 đợt thi được tổ chức.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết do số lượng người tham dự kỳ thi TOPIK tăng lên khi tiếng Hàn ngày càng phổ biến, nên số lượng trung tâm khảo thí trong nước và các quốc gia tổ chức kỳ thi trên Internet (IBT) sẽ được mở rộng.

Kỳ thi TOPIK năm 2026 gồm các môn đọc, nghe, viết (TOPIK I và II) sẽ được tổ chức tổng cộng 12 lần, bao gồm 6 bài thi trên giấy và 6 bài thi trực tuyến. Bài thi nói sẽ được tổ chức 3 lần qua mạng.

Số lượng quốc gia áp dụng hình thức thi trực tuyến sẽ tăng từ 13 quốc gia trong năm nay, trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc và Indonesia, lên 17 quốc gia vào năm tới, bổ sung thêm Nepal, Lào, Bahrain và Ấn Độ.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc có kế hoạch thực hiện các biện pháp nghiêm khắc đối với bất kỳ thí sinh nào sở hữu hoặc sử dụng thiết bị được trang bị chức năng dịch hoặc viết bằng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm đình chỉ hoặc hủy bỏ bài kiểm tra và đình chỉ tư cách dự thi của thí sinh trong 2 năm.

Hàn Quốc bắt đầu tổ chức kỳ thi TOPIK vào năm 1997. Đây là bài kiểm tra khách quan nhằm đo lường và đánh giá trình độ tiếng Hàn của người Hàn Quốc ở nước ngoài và người nước ngoài học tiếng Hàn. Khi nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng tăng, số lượng người dự thi cũng ngày càng tăng.

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, số lượng người nộp đơn đã tăng từ 360.000 lượt thí sinh năm 2022 lên 420.000 lượt thí sinh năm 2023 và 490.000 lượt thí sinh vào năm 2024. Trong năm nay, con số này lần đầu tiên đã vượt 500.000 lượt người, đạt khoảng 550.000 lượt người nộp đơn tính đến tháng Chín.

Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng người dự thi TOPIK cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc trong nhiều năm gần đây. Năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 70.000 người đăng ký thi TOPIK, tăng hơn 10% so với năm 2023, một trong những mức tăng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Giám đốc Văn phòng Kế hoạch và Điều phối của Bộ Giáo dục Hàn Quốc Park Sung Min cho biết với vị thế ngày càng cao của tiếng Hàn, tầm quan trọng của việc triển khai và quản lý Kỳ thi TOPIK ngày càng tăng. Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng kỳ thi TOPIK năm 2026 có thể diễn ra suôn sẻ như một kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ đẳng cấp thế giới./.

Hàn Quốc tăng gấp đôi số lượng Kỳ thi Năng lực tiếng Hàn ở nước ngoài TOPIK là Kỳ thi Năng lực tiếng Hàn dành cho người mà tiếng Hàn Quốc không phải là tiếng mẹ đẻ và là căn cứ để đánh giá trình độ tiếng Hàn khi đi xin việc, học tập hay xin học bổng du học tại Hàn Quốc.