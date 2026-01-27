Trao tặng Báo Xuân Nhân Dân đến lực lượng tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Khoảng 40.000 tờ Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 sẽ được trao đến tay cán bộ, chiến sỹ biên giới, hải đảo, nhằm lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Phát biểu trong buổi lễ trao tặng ngày 27/1, ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Báo Xuân Nhân Dân không chỉ là một ấn phẩm báo chí đặc biệt mừng Xuân mới, mà còn là món quà tinh thần giàu ý nghĩa, chuyển tải tình cảm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước tới các cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Hoạt động trao tặng Báo Xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tiếp thêm động lực để các lực lượng vững vàng nơi tuyến đầu trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đối với tình cảm, sự quan tâm của Báo Nhân Dân và các cơ quan, đơn vị đồng hành; khẳng định những số Báo Xuân Nhân Dân sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân tại biên giới, trên các đảo, nhà giàn, giúp cán bộ, chiến sỹ cảm nhận rõ hơn sự gắn bó, sẻ chia của hậu phương đất liền.

Trước đó, ngày 17/1, Báo Nhân Dân đã trao tặng khoảng 5.000 tờ Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới Bộ Tư lệnh Hải quân và đại diện cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Đây là những ấn phẩm đầu tiên của Báo Xuân năm nay được gửi tới các lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, trong khi toàn bộ số Báo Xuân vẫn đang trong quá trình in ấn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và mong muốn kịp thời mang không khí Tết, thông tin chính thống của Đảng đến với cán bộ, chiến sỹ nơi biên cương, hải đảo./.

