Du lịch xuyên Việt bằng tàu hỏa hạng sang SJourney lên báo Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, hai tờ báo Pháp Le Figaro và Ouest-France mới đây đã có những bài viết giới thiệu về dịch vụ du lịch xuyên Việt bằng tàu hỏa hạng sang SJourney.

Kể từ cuối năm 2024, Việt Nam đã lần đầu tiên đưa vào vận hành một sản phẩm du lịch đường sắt cao cấp, cho phép du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp đất nước trên hành trình Bắc-Nam kéo dài 8 ngày 7 đêm, trên một đoàn tàu được ví như “Tàu tốc hành Phương Đông của châu Á.”

Hành trình mang tên SJourney nói trên là chuyến du ngoạn đường sắt hạng sang đầu tiên tại Việt Nam, do Công ty Du lịch PYS Travel phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai.

Sản phẩm này được kỳ vọng mở ra một hướng đi mới cho du lịch cao cấp, dựa trên trải nghiệm chậm, sâu và giàu cảm xúc.

Xuất phát từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn tàu di chuyển dọc theo tuyến đường sắt Bắc-Nam, vốn được xem là “xương sống” giao thông của đất nước.

Trong suốt hành trình, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những lát cắt đa dạng của cảnh quan Việt Nam, từ đồng lúa, làng quê ven biển, đầm phá, đến các vùng núi đá vôi và cao nguyên.

Nhiều điểm dừng được thiết kế như những dấu nhấn văn hóa-lịch sử, trong đó có Ninh Bình, Cố đô Huế và đô thị cổ Hội An.

Tại mỗi chặng, du khách được tham gia các chương trình tham quan có hướng dẫn viên, được tổ chức và bao trọn trong gói hành trình.

Không gian trên tàu được giới thiệu như một “khách sạn hạng sang trên đường ray.” Đoàn tàu chỉ phục vụ khoảng 60 hành khách, với toàn bộ là khoang riêng, được trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp.

Bên cạnh đó là các phòng sinh hoạt chung, quầy bar và toa ăn, nơi phục vụ các bữa ăn kết hợp giữa ẩm thực châu Á và ẩm thực quốc tế, kèm theo rượu vang được tuyển chọn từ nhiều quốc gia.

Theo mô tả của báo chí Pháp, SJourney hướng tới tinh thần của những chuyến du hành bằng đường sắt huyền thoại, đề cao nhịp điệu chậm rãi và trải nghiệm hành trình, thay vì chỉ tập trung vào điểm đến. Trong bối cảnh hàng không rút ngắn không gian, tàu hỏa cho phép du khách khám phá Việt Nam qua từng khung cửa sổ.

Mức giá cho hành trình này được công bố vào khoảng 8.000 euro mỗi người, phản ánh định vị cao cấp của sản phẩm, vốn hướng tới nhóm du khách quốc tế có nhu cầu trải nghiệm du lịch sang trọng gắn với khám phá văn hóa bản địa.

Sự ra mắt của SJourney được đánh giá là một bước đi đáng chú ý của du lịch Việt Nam trong nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, khai thác giá trị tuyến đường sắt Bắc-Nam không chỉ như một phương tiện vận tải, mà còn như một không gian trải nghiệm du lịch độc đáo và giàu bản sắc./.

