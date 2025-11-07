Đường sắt sẽ có thêm tàu du lịch cao cấp tuyến Hà Nội-Lào Cai vào năm 2026

Dự án tàu du lịch cao cấp chạy tuyến Hà Nội-Lào Cai sẽ được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) hợp tác với đơn vị du lịch nhằm quảng bá về văn hoá vùng miền.

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, hiện Công ty cổ phần du lịch Chapa đã phối hợp cùng nhiều trường đại học lớn như Đại học Xây dựng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn… để xây dựng 3 phương án thực hiện tuyến tàu cao cấp Hà Nội-Lào Cai theo các chủ đề: thổ cẩm, tranh Đồng Hồ và khèn môi.

Ngoài ra, Chapa cũng đề xuất VNR cải tạo một số nhà ga tại Hà Nội, Lào Cai… thành những địa điểm thu hút khách du lịch.

Đối với các phương án đề xuất của phía Chapa lần này, ông Mạnh cho rằng có điểm nhấn, có chủ đề, để lại ấn tượng tốt đẹp về văn hoá vùng miền và đặc biệt là đúng với định hướng mà ngành Đường sắt đang đã và đang đầu tư triển khai thực hiện là biến “Mỗi khu ga” thành “một điểm đến” về văn hoá, lịch sử...

Người đứng đầu VNR cũng đánh giá cao các đề xuất Chapa tập trung đầu tư đồng bộ trên tàu, dưới ga; phối hợp khai thác, kết nối tại các ga đầu, cuối và gia tăng các trải nghiệm văn hoá cho khách hàng trên suốt hành trình...

Về thời gian đưa vào khai thác đoàn tàu, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các công việc liên quan với tinh thần quyết tâm cao nhất để có thể đưa tàu du lịch cao cấp chạy tuyến Hà Nội-Lào Cai vào năm 2026.

Bên cạnh đó, VNR cũng đề nghị Chapa cung cấp các thông tin về quá trình cải tạo xe bao gồm: chi phí, khối lượng, hồ sơ thiết kế, thời gian thi công… và sẽ bàn giao 32 toa xe để đối tác triển khai cải tạo sớm nhất, dự kiến ngay sau chiến dịch vận tải Tết Nguyên đán 2026./.

