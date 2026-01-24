Truyền thông Hàn Quốc đưa tin đậm nét về trận thắng của U23 Việt Nam

Các phương tiện thông tin đại chúng Hàn Quốc như hãng tin Yonhap, Newsis, báo Chosun Ilbo, đài truyền hình MBC, SBS, báo Sport Korea... rạng sáng 24/1 đã đồng loạt đưa tin về chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá U23 châu Á (AFC).

Nhiều tít lớn được giật như: "Thảm kịch Jeddah - Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc của Lee Min Sung thua Việt Nam;" "Lee Min Sung thất bại trước Việt Nam, đội bóng chỉ còn 10 cầu thủ;" "Thất bại liên tiếp: Hàn Quốc lại thua Việt Nam"...

Đội tuyển bóng đá U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min Sung, rạng sáng 24/1 (giờ Seoul) đã đá trận cuối tranh hạng ba với Việt Nam tại Sân vận động King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah, Saudi Arabia.

Sau khi hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, các cầu thủ Hàn Quốc đã để thua 6-7 trên chấm phạt đền.

U23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải U23 châu Á 2026 bằng trận tranh hạng ba đầy cảm hứng và bùng nổ trước U23 Hàn Quốc.

Hàn Quốc có ưu thế vượt trội về số cú sút (32-5) và số cú sút trúng đích (12-3), nhưng đã không tận dụng được các cơ hội ghi bàn. Hàn Quốc, đội trước đó đã có thành tích áp đảo trong các trận đấu U23 với Việt Nam với 6 chiến thắng và 3 trận hòa, đã phải chịu thất bại đầu tiên.

Trong suốt trận đấu, Hàn Quốc luôn rơi vào thế rượt đuổi, bị dẫn trước. Đối mặt với nguy cơ thất bại, Hàn Quốc đã phát động một cuộc phản công, giành được lợi thế hơn người ở phút 41 của hiệp hai khi cầu thủ Đình Bắc của Việt Nam bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp.

Ở phút thứ 7 của thời gian bù giờ, Shin Min Ha đã ghi bàn gỡ hòa đầy kịch tính trong một pha tranh chấp hỗn loạn trên vạch vôi cận thành đưa tỷ số cân bằng 2-2.

Trong hiệp phụ, Hàn Quốc tiếp tục tấn công với lợi thế hơn người nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định.

Thủ môn Cao Văn Bình U23 Việt Nam có pha cản phá cứu thua xuất sắc. (Nguồn: AFC/TTXVN)

Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik, đội bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Hàn Quốc đã giành vị trí thứ ba, thành tích tốt nhất kể từ khi Park Hang-seo đưa đội giành vị trí Á quân năm 2018.

U23 Việt Nam nhập cuộc chặt chẽ và tạo bất ngờ khi mở tỷ số ở phút 30 từ pha đi bóng bên cánh trái của Đình Bắc, Quốc Việt băng vào dứt điểm góc hẹp, hạ thủ môn U23 Hàn Quốc.

Sang hiệp hai, chỉ ít phút sau khi U23 Hàn Quốc gỡ hòa 1-1, Đình Bắc đã có cú đá phạt hiểm hóc, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1.

Sau khi Đình Bắc của Việt Nam nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến U23 Việt Nam phải chơi thiếu người, Hàn Quốc đã tận dụng cơ hội phản công và gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng.

Trong hiệp phụ, dù phải thi đấu thiếu người, U23 Việt Nam đã kiên cường phòng ngự giữ thế cân bằng và vượt lên giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu nhờ thủ môn Văn Bình cản phá thành công cú sút của Bae Hyun Seo và Thanh Nhàn thực hiện thành công lượt đá quyết định cuối cùng.

Với tỷ số 7-6, Việt Nam giành tấm Huy chương Đồng và lần đầu tiên giành chiến thắng trước các cầu thủ Hàn Quốc.

Huấn luyện viên Lee Min Sung của Hàn Quốc sau khi thua Việt Nam đã nói rằng đội tuyển vẫn đang trong quá trình xây dựng lực lượng và đội bóng còn cần tiếp tục cải thiện.

Huấn luyện viên Lee cho biết: “Lẽ ra chúng tôi phải chơi bình tĩnh hơn trong hiệp phụ, nhưng chúng tôi đã không làm được. Chúng tôi thiếu kỹ năng kỹ thuật để khai thác điểm yếu của đối thủ khi họ bị thiệt về số người và buộc phải phòng ngự.”

“Nếu Hàn Quốc cải thiện khả năng kiểm soát ở khu vực giữa sân và những pha di chuyển chính xác ở khu vực cuối sân, chúng ta sẽ trở thành một đội bóng tốt.”

Mặc dù Hàn Quốc đã tiến vào trận bán kết lần đầu tiên sau 6 năm kể từ khi vô địch giải đấu năm 2020, nhưng màn trình diễn kém cỏi của các cầu thủ tại AFC-2026 lần này khiến cả Huấn luyện viên và cầu thủ bị chỉ trích./.

