Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Thầy Kim làm mới đội hình

Tối 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận tranh hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, gặp đối thủ là đội tuyển U23 Hàn Quốc.

Ở trận đấu cuối cùng này, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik quyết định tạo cơ hội để những cầu thủ chưa có nhiều thời gian thi đấu được ra sân đá chính ngay từ đầu.

Thủ môn Cao Văn Bình được lựa chọn thay thế Trung Kiên trong khung thành. Ở hàng hậu vệ, với việc Hiểu Minh (gặp chấn thương nặng) và Lý Đức (bị treo giò) đều không thể góp mặt, thầy Kim trao cơ hội cho 2 trung vệ là Nguyễn Đức Anh và Lê Văn Hà, hợp cùng Nhật Minh tạo thành bộ 3 trung vệ.

Tiền vệ Xuân Bắc nhường lại vị trí đá cặp cùng Thái Sơn cho cầu thủ trẻ Nguyễn Thái Quốc Cường. Hỗ trợ 2 hành lang cánh sẽ là Võ Anh Quân và Phi Hoàng.

Đình Bắc có lần thứ 2 đá chính ở giải năm nay, thay Khuất Văn Khang đảm nhận vai trò thủ quân ở trận đấu này. Hai vị trí còn lại trên hàng công là tiền đạo Ngọc Mỹ và "siêu dự bị" Lê Văn Thuận.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam ở trận tranh hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Đây là lần thứ ba U23 Việt Nam có dịp chạm trán U23 Hàn Quốc ở đấu trường này, nhưng chưa thể có niềm vui trọn vẹn với thành tích 1 thua (1-2 vào năm 2018) và 1 hòa (1-1 vào năm 2022) ở những lần đối đầu trước.

Trong 9 lần gặp nhau trên mọi đấu trường, U23 Hàn Quốc thắng 6 trận, hòa 3 trận và chưa từng nhận thất bại trước U23 Việt Nam.

Dù vậy, tại giải đấu lần này, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn tương đối tốt khi đứng đầu bảng A, giành 3 chiến thắng thuyết phục trước Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết.

Trước cuộc gặp này, huấn luyện viên Kim Sang-sik tự tin: "Tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba và cho thấy sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục"./.

