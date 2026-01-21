U23 châu Á 2026: Màn đấu trí đáng chờ đợi giữa hai HLV Hàn Quốc

Dù dừng bước ở Bán kết sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, nhưng hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 vẫn chưa khép lại.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, truyền thông Hàn Quốc đang đặc biệt hướng sự chú ý tới trận tranh hạng ba diễn ra lúc 22 giờ ngày 23/1 (theo giờ Việt Nam), nơi U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc trong cuộc đối đầu giàu kịch tính giữa hai nhà cầm quân cùng quốc tịch.

Đây không chỉ là trận đấu quyết định tấm huy chương Đồng, mà còn là màn “đấu trí” thú vị giữa hai huấn luyện viên Kim Sang-sik (U23 Việt Nam) và Lee Min Sung (U23 Hàn Quốc) - hai chiến lược gia từng có nhiều năm làm việc tại K-League và quá hiểu triết lý bóng đá của nhau.

U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết sau thất bại trước U23 Trung Quốc. Đội bóng áo đỏ đã chơi kiên cường trong hiệp 1, nhưng bước ngoặt đến ở hiệp 2 khi họ phải nhận 3 bàn thua, đồng thời thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ dành cho Phạm Lý Đức.

Dẫu vậy, màn trình diễn tại giải vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của U23 Việt Nam về tổ chức chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc cũng phải nhận cú sốc khi để thua đối thủ truyền kiếp Nhật Bản với tỷ số 0-1. Đáng chú ý, đội tuyển Nhật Bản tham dự giải lần này chủ yếu sử dụng lực lượng U21, trẻ hơn 2 tuổi so với U23 Hàn Quốc, càng khiến thất bại của đội bóng “xứ Kim chi” trở nên cay đắng và vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận trong nước.

Sau trận thua U23 Trung Quốc, huấn luyện viên Kim Sang-sik không giấu được sự tiếc nuối, nhưng khẳng định quyết tâm cho trận đấu cuối cùng của giải: “Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để giành chiến thắng trước Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba và cho thấy sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.”

Phía U23 Hàn Quốc, huấn luyện viên Lee Min Sung thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của đội nhà: “Chúng tôi thi đấu quá rụt rè trong hiệp 1. Vấn đề không nằm ở thủ môn đối phương, mà là khả năng dứt điểm của chúng tôi chưa đủ tốt. Bóng đá là trò chơi phải ghi bàn để chiến thắng và chúng tôi cần cải thiện điều đó ở trận đấu tới.”

Xét về lịch sử đối đầu, U23 Hàn Quốc đang nắm ưu thế rõ rệt khi chưa từng thua U23 Việt Nam, với thành tích 6 thắng, 3 hòa. Ở lần gặp gần nhất tại giải giao hữu Panda Cup hồi tháng 11/2025, Hàn Quốc cũng giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik đang cho thấy bộ mặt rất khác tại giải năm nay, với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước khi dừng bước ở bán kết.

Trong bối cảnh U23 Hàn Quốc chịu nhiều áp lực và chỉ trích vì lối chơi thiếu hiệu quả, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có cơ sở để nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ, qua đó lần đầu tiên đánh bại đối thủ “xứ Kim chi” ở cấp độ trẻ.

Trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 vì thế được kỳ vọng sẽ là cuộc so tài căng thẳng, giàu toan tính chiến thuật, nơi hai nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ trực tiếp thử thách bản lĩnh và dấu ấn cầm quân của nhau trên sân cỏ châu lục./.

