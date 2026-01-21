Champions League: Xác định đội đầu tiên vào vòng 1/8, 2 đội bị loại

Sau loạt trận sáng 21/1, vòng 1/8 Champions League đã chính thức xác định được đội bóng đầu tiên góp mặt trong khi hai đội đã phải dừng cuộc chơi.

Arsenal thẳng tiến vòng 1/8

Arsenal tiếp tục "vô đối" tại Champions League mùa này khi có chiến thắng cách biệt 3-1 ngay trên sân của Inter Milan ở trận cầu tâm điểm lượt trận thứ 7 vòng phân hạng.

Gabriel Jesus tỏa sáng với một cú đúp để giúp Pháo thủ thành London dẫn trước đại diện Serie A 2-1 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta có thêm bàn thắng thứ 3 của Viktor Gyökeres ở phút 84, qua đó thắng chung cuộc 3-1.

Kết quả này giúp Arsenal toàn thắng sau 7 lượt trận, giành 21 điểm tuyệt đối để trở thành đội bóng đầu tiên tham dự vòng 1/8 Champions League mùa này.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Arsenal thắng liên tiếp 7 trận tại một giải đấu do UEFA tổ chức.

Với 21 điểm, Arsenal đã chắc chắn có mặt trong top 2 vòng phân hạng để hưởng lợi lớn từ luật mới của Champions League.

Cụ thể, các đội trong top 4 sẽ được đá lượt về trên sân nhà ở vòng 1/8 và tứ kết. Riêng hai đội đứng đầu bảng còn được hưởng thêm lợi thế sân nhà ở bán kết. Như vậy, Arsenal sẽ được chơi lượt về trên sân Emirates ở cả ba vòng knock-out.

Mbappe và Vinicius giúp Real Madrid thắng đậm. (Nguồn: Real Madrid)

Cùng với Arsenal, ba đội bóng khác là Tottenham, Real Madrid và Bayern Munich cũng đang có lợi thế trong cuộc cạnh vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Tottenham cũng đã có chiến thắng 2-0 trước Dortmund để vươn lên vị trí thứ tư với 14 điểm.

Trong khi đó, Real Madrid thắng tưng bừng 6-1 trước Monaco để vươn lên vị trí thứ 2 với 15 điểm, chỉ xếp sau Arsenal.

Bayern Munich cũng có 15 điểm nhưng mới thi đấu 6 trận và sẽ nắm chắc vé đi tiếp nếu giành chiến thắng ở loạt trận sáng 22/1.

Hai đội bóng đã bị loại

Trái ngược với Arsenal, hai đội bóng Villarreal và Kairat đã trở thành những cái tên phải nói lời chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa này trước 1 lượt trận.

Ở loạt trận vừa kết thúc, Villarreal đã để thua ngược 1-2 trước Ajax ngay trên sân nhà de la Ceramica.

Tani Oluwaseyi mang đến hy vọng cho đội chủ nhà bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 49. Tuy nhiên, "tàu ngầm vàng" đã không bảo vệ được thành quả khi để cho Oscar Gloukh và Oliver Valaker Edvardsen lập công giúp Ajax thắng ngược.

Với kết quả này, Villarreal chỉ giành được 1 điểm và bị loại khỏi giải đấu, trong khi Ajax đã có 6 điểm xếp hạng 31 để có thêm hy vọng đi tiếp.

Club Brugge (áo trắng) loại Kairat để nuôi hy vọng đi tiếp.

Kairat cũng đã không thể tạo nên bất ngờ trong lần đầu tiên tham dự Champions League và việc họ bị loại sớm là điều được dự báo từ trước.

Ở trận đấu thuộc lượt 7, Kairat đã để thua thảm 1-4 trong cuộc tiếp đón Club Brugge, qua đó tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với 1 điểm cùng hiệu số -14.

Ngoài 2 đội bóng này, Eintracht Frankfurt (4 điểm) và Slavia Prague (3 điểm) cũng đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải đấu.

Ở lượt trận thứ 7, Eintracht Frankfurt sẽ làm khách trên sân của Qarabağ (7 điểm) trong khi Slavia Prague đối mặt thách thức mang tên Barcelona.

Liên tiếp chứng kiến cú sốc

Ở loạt trận sáng 21/1, người hâm mộ đã liên tiếp phải chứng kiến cú sốc khi hai "ông lớn" là Manchester City và Paris Saint-Germain cùng phải đón nhận thất bại.

Dù chỉ phải gặp Bodø/Glimt bị xếp "chiếu dưới," song đoàn quân của Pep Guardiola lại phải trắng tay rời Na Uy khi để thua 1-3.

Kasper Høgh trải qua ngày thi đấu vô cùng thăng hoa khi lập cú hat-trick bàn thắng vào lưới Gianluigi Donnarumma để "gieo sầu" cho Manchester City.

Kết quả này giúp Bodø/Glimt có 6 điểm để thêm hy vọng đi tiếp, trong khi Man City tụt xuống vị trí thứ 7 với 13 và đối mặt nguy cơ không có vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Paris Saint-Germain cũng đã nếm trái đắng trong chuyến làm khách trên đất Bồ Đào Nha khi để thua 1-2 trước Sporting CP.

Luis Javier Suárez ghi cả hai bàn thắng để giúp Sporting CP chiến thắng, qua đó leo lên vị trí thứ 6 khi cùng có 13 điểm như Paris Saint-Germain nhưng xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại./.

Bảng xếp hạng Champions League: Xác định 5 đội giành quyền đi tiếp Arsenal, Bayern Munich, Manchester City, Atalanta và Paris Saint-Germain là những đội đã chắc chắn vượt qua vòng phân hạng và có cơ hội lớn giành vé trực tiếp dự vòng 1/8 Champions League.