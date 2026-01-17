Xem trực tiếp U23 Uzbekistan-U23 Trung Quốc: Xác định đối thủ của U23 Việt Nam

Trận đấu được người hâm mộ quan tâm trong ngày hôm nay (17/1) chính là màn so tài giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18g30 (theo giờ Việt Nam) trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Đây chính là trận cầu xác định xem đội bóng nào sẽ là đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam trên hành trình chinh phục ngôi vương tại Saudi Arabia.

Màn đối đầu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi mà cả hai đội đều đang có phong độ ổn định.

Ở 5 trận gần nhất, U23 Uzbekistan thắng 3 và hòa 2 - ghi 9 bàn, thủng lưới 5 lần. Trong khi đó, U23 Trung Quốc thắng 2 và hòa 3 - ghi 2 bàn, không để thủng lưới.

Hai đội cũng từng gặp nhau 2 lần trong quá khứ và U23 Uzbekistan đang chiếm ưu thế khi đều giành chiến thắng.

U23 Uzbekistan cũng được đánh giá cao hơn đối thủ của mình khi trong đội hình có nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực tốt, lối đá hiện đại và đặc biệt là sự ổn định trong khâu phòng ngự.

Tất nhiên, U23 Trung Quốc không vì thế mà bị đánh giá thấp. Họ vẫn đang là ẩn số của giải đấu và sẽ là thách thức không nhỏ với các đối thủ trong việc xuyên thủng hàng thủ vững chắc.

Đội thắng trong cuộc chạm trán này sẽ ghi tên mình vào bán kết để gặp U23 Việt Nam.

Trước đó, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 UAE 3-2 sau 120 phút căng thẳng nhờ các bàn thắng của Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc./.

"U23 Việt Nam khẳng định năng lực cạnh tranh ở tầm châu Á" Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết chiến thắng trước U23 UAE một lần nữa cho thấy đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á.