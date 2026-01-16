Xem trực tiếp U23 Việt Nam-U23 UAE tranh vé bán kết U23 châu Á 2026

Thể thao

Một chiến thắng trước U23 UAE không chỉ giúp U23 Việt Nam phá "dớp" trước đối thủ mà còn giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình ở giải U23 châu Á 2026 bằng màn chạm trán U23 UAE ở tứ kết.

Trận đấu được mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 22g30 hôm nay (16/1) trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Đây là lần thứ U23 Việt Nam có dịp tái ngộ U23 UAE tại sân chơi này, nhưng là lần đầu hai đội có dịp so tài ở vòng knock-out.

Lịch sử đối đầu không đứng về phía U23 Việt Nam khi chúng ta để thua một và hoà một trong lịch sử giải đấu.

Thậm chí, trong số 6 lần gặp nhau trước đây trên mọi mặt trận, U23 Việt Nam cũng đã để thua đến 4 trận và hòa 2.

Tuy nhiên, lịch sử có thể thay đổi trong cuộc tái ngộ này khi mà U23 Việt Nam đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng tại giải U23 châu Á 2026.

Tại vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã toàn thắng cả 3 trận trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia, để lần đầu vào tứ kết với tư cách nhất bảng.

"Các chiến binh Sao vàng" cũng liên tiếp phá "dớp" với những chiến thắng trước các đại diện Tây Á như U23 Jordan và U23 Saudi Arabia.

Giờ đây, người hâm mộ đang rất kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ nối dài mạch để có lần đầu tiên đánh bại và ghi tên mình vào bán kết./.

