Link xem trực tiếp U23 Việt Nam-U23 Saudi Arabia đá trận 'sinh tử'

U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Saudi Arabia trong trận cầu "sinh tử" ở lượt cuối bảng A là sẽ giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2026 với tư cách nhất bảng.

U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh vé tứ kết. (Nguồn: AFC)

U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia sẽ phải đá trận cầu mang tính "sinh tử" để quyết định tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Trận đấu quan trọng này diễn ra vào lúc 23g30 (theo giờ Việt Nam), trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Trước cuộc chạm trán này, U23 Việt Nam đang có 6 điểm tuyệt đối (hiệu số +3) sau hai chiến thắng trước U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1).

Trong khi đó, U23 Saudi Arabia xếp thứ ba với 3 điểm, sau trận thắng U23 Kyrgyzstan 1-0 và thua U23 Jordan 2-3.

Với cục diện hiện tại của bảng A, U23 Việt Nam chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia trong trận cầu "sinh tử" là sẽ thẳng tiến tứ kết ở vị trí nhất bảng.

Bên kia chiến tuyến, U23 Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng mới có thể tiếp tục hành trình tại giải đấu trên sân nhà.

Điều này chắc chắn sẽ khiến cho trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia sẽ rất căng thẳng.

Trong trường hợp xấu nhất là để thua U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn có thể giành quyền đi tiếp nếu thua với 1 hoặc 2 bàn cách biệt, U23 Việt Nam vẫn lọt vào tứ kết.

Nếu để thua cách biệt 1 bàn, "các chiến binh Sao vàng" sẽ vẫn giữ được ngôi đầu bảng A và tránh việc phải chạm trán U23 Nhật Bản./.

U23 Saudi Arabia thi đấu trên sân nhà và được xếp nhóm cạnh tranh vô địch, nhưng giờ đây họ đang đứng trước nguy cơ bị loại sau trận thua 2-3 trước U23 Jordan. Để có thể giành quyền đi tiếp, U23 Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng trước U23 Việt Nam trong trận cầu "sinh tử" ở lượt cuối bảng A.