Link xem trực tiếp U23 Việt Nam-U23 Kyrgyzstan: Chờ vé sớm vào tứ kết

Vào lúc 21 giờ hôm nay (theo giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trước trận cầu quan trọng này, U23 Việt Nam đang có trong tay 3 điểm sau trận thắng U23 Jordan 2-0, tạm dẫn đầu bảng A.

U23 Việt Nam đang bằng điểm với chủ nhà U23 Saudi Arabia, hơn U23 Kyrgyzstan và U23 Jordan 3 điểm.

Với cục diện này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé góp mặt ở tứ kết.

Cụ thể, nếu thắng Kyrgyzstan, U23 Việt Nam sẽ có được 6 điểm sau hai lượt trận, đồng nghĩa với việc sẽ sớm góp mặt ở vòng đấu tiếp theo nếu U23 Saudi Arabia không thua U23 Jordan.

Đây cũng chính là mục tiêu mà U23 Việt Nam đang rất quyết tâm để hoàn thành. "Chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu tiếp theo. Toàn đội dồn toàn bộ sự chú ý vào Kyrgyzstan trước khi nghĩ tới trận gặp Saudi Arabia" HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Tất nhiên, nhiệm vụ này chắc chắn không dễ dàng khi mà U23 Kyrgyzstan phần nào cho thấy họ không phải là đối thủ dễ đánh bại.

Ở trận thua U23 Saudi Arabia, U23 Kyrgyzstan phải thi đấu trong tình cảnh thiếu người nhưng đã gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

Vì thế, để muốn hoàn thành nhiệm vụ, U23 Việt Nam cần phải nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân sẽ là chìa khóa để chúng ta hóa giải lối chơi cơ bắp của Kyrgyzstan./.

Cục diện U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam có cơ hội sớm vào tứ kết Chiến thắng ở ngày ra quân giúp U23 Việt Nam có cơ hội rất lớn để sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết tại giải U23 châu Á 2026.