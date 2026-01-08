Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 8/1: U23 Thái Lan có gây bất ngờ?

U23 Thái Lan sẽ bước vào hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 bằng màn chạm trán U23 Australia ở lượt trận ra quân bảng D.

Việc sớm phải chạm trán ứng viên vô địch sẽ là thách thức không dễ dàng đối với thầy trò huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

U23 Australia bước vào giải đấu với thành tích ấn tượng. Họ thể hiện sức mạnh vượt trội ngay từ vòng loại khi toàn thắng cả 3 trận, ghi tới 20 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào.

Với vị thế của mình, đoàn quân của huấn luyện viên Tony Vidmar chắc chắn sẽ hướng đến mục tiêu giành 3 điểm ngày ra quân trước khi khép lại vòng bảng với ngôi đầu.

Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan bước vào giải đấu trong giai đoạn tái thiết lực lượng sau thất bại ở chung kết SEA Games 33.

U23 Thái Lan dù không được đánh giá cao song đội bóng này đang rất quyết tâm có thể tạo nên bất ngờ.

Kết quả U23 châu Á 2026: Nhật Bản phô trương sức mạnh, Hàn Quốc chia điểm U23 Nhật Bản khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng hoàn hảo 5-0 trước U23 Syria, trong khi U23 Hàn Quốc chia điểm với U23 Iran ở ngày ra quân giải U23 châu Á 2026.

Trận đấu giữa U23 Australia và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 18g30 (theo giờ Việt Nam), trên sân Al-Shabab Club (Riyadh).

Còn vào lúc 21 giờ, U23 Iraq sẽ đối đầu U23 Trung Quốc ở trận cầu khép lại lượt trận ra quân vòng bảng U23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 8/1 18g30 U23 Australi-U23 Thái Lan

21g00 U23 Iraq-U23 Trung Quốc