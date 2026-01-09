Cục diện U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam có cơ hội sớm vào tứ kết

Lượt trận ra quân đã chính thức khép lại và U23 Việt Nam chính là cái tên gây bất ngờ lớn nhất ở lượt trận ra quân vòng bảng. Kết quả này giúp "các chiến binh Sao vàng" có được lợi thế trong cuộc cạnh tranh vé vào tứ kết tại giải U23 châu Á 2026.

Bảng A: U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Ở bảng A, U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng 2–0 trước U23 Jordan. Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh thay nhau lập công để mang chiến thắng đầu tay về cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Cũng trong ngày ra quân, đội chủ nhà U23 Saudi Arabia đã vượt qua U23 Kyrgyzstan 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Al-Ghamdi trong thế được chơi hơn người.

Kết quả này giúp "các chiến binh Sao vàng" tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm, bằng điểm U23 Saudi Arabia nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+2 so với +1).

Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia đang có cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp. Bảng A sẽ sớm ngã ngũ nếu cả hai đội cùng thắng ở lượt trận thứ 2.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận mở màn U23 châu Á 2026. (Nguồn:A FC)

Tất nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan bị đẩy vào tình thế sớm phải dừng cuộc chơi. Thế nên, cả hai đội chắc chắn sẽ thi đấu quyết tâm để ít nhất giành được 1 điểm.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kyrgyzstan trong khi chủ nhà U23 Saudi Arabia gặp U23 Jordan.

Bảng B: Nhật Bản và UAE chiếm ưu thế

U23 Nhật Bản khởi đầu hoàn hảo cho hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Syria trong ngày ra quân bảng B.

Yuto Ozeki, Ryūnosuke Satō (cú đúp), Sena Ishibashi và Yutaka Michiwaki thay nhau "phá lưới" đối phương để giúp U23 Nhật Bản khẳng định vị thế.

Chiến thắng tưng bừng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Go Oiwa chiếm ngôi đầu bảng B với 3 điểm.

Cùng với nhà đương kim vô địch, U23 UAE cũng có điểm trong ngày ra quân khi đánh bại U23 Qatar 2-0, nhờ các bàn thắng của Ali Al-Memari và Junior Ndiaye.

Những chiến thắng này giúp U23 Nhật Bản và U23 UAE chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết.

Tuy nhiên, ở lượt trận thứ 2 bảng B (diễn ra ngày 10/1), U23 Nhật Bản và U23 UAE sẽ phải chạm trán nhau trong trận cầu mang tính quyết định ngôi đầu bảng.

U23 Nhật Bản dễ dàng đánh bại U23 Syria 5-0. (Nguồn: AFC)

Trong khi đó, việc cùng nhận thất bại ngày ra quân khiến U23 Syria và U23 Qatar rơi vào tình cảnh khó khăn và đối mặt nguy cơ sớm bị loại.

U23 Syria và U23 Qatar sẽ phải bước vào trận "sinh tử" ở lượt đấu tới để xác định xem đội nào sẽ tiếp tục có hy vọng, còn đội nào sớm phải chia tay giải đấu.

Bảng C: Cạnh tranh căng thẳng

Sau lượt trận ra quân, U23 Uzbekistan đang là đội giành ưu thế lớn nhất với chiến thắng sát nút 3-2 trước U23 Liban.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc và U23 Iran - hai đối thủ nặng ký cầm chân nhau trong trận hòa không bàn thắng.

Kết quả này giúp đội bóng á quân nắm ngôi đầu bảng với 3 điểm, nhiều hơn hai đội xếp sau là U23 Hàn Quốc và U23 Iran 1 điểm.

U23 Uzbekistan đang tạm chiếm ngôi đầu bảng C.

Đây cũng là hai đối thủ chính của U23 Uzbekistan trong cuộc cạnh tranh vé vào tứ kết của bảng C. Còn với Liban, họ đang xếp cuối bảng C khi chưa có điểm số nào nhưng cơ hội vẫn còn.

Với khoảng cách về điểm số không quá lớn, bảng C hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng ở hai lượt trận còn lại.

Bảng D: Khó cho U23 Thái Lan

U23 Australia khởi đầu cho hành trình tại U23 châu Á 2026 chiến thắng ngược dòng 2-1 trước U23 Thái Lan, nhờ các bàn thắng của Ethan Alagich và Mathias Macallister

Chiến thắng này chưa thực sự thuyết phục nhưng mang đến lợi thế lớn cho Australia trong cuộc tranh tấm vé đi tiếp ở bảng D.

U23 Australia đang nắm lợi thế lớn ở bảng D. (Nguồn: AFC)

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Australia đang tạm thời dẫn đầu bảng D với 3 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với U23 Trung Quốc và U23 Iraq - hai đội đã cầm hòa nhau trong trận cầu tẻ nhạt không bàn thắng.

Với cục diện hiện tại, U23 Australia sẽ sớm giành quyền đi tiếp nếu giành thêm chiến thắng trong cuộc chạm trán U23 Trung Quốc ở lượt trận thứ 2.

Còn với U23 Thái Lan, thất bại đáng tiếc ngày ra quân khiến họ đối mặt nhiều khó khăn. Đội bóng xứ chùa Vàng buộc phải thắng hoặc chí ít là có điểm trước U23 Iraq ở lượt tiếp theo mới hy vọng tiếp tục hành trình tại Saudi Arabia.

