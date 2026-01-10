U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lập kỳ tích tại giải U23 châu Á

U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa khi liên tiếp có những chiến thắng thuyết phục sau hai lượt trận để tạm dẫn đầu bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026.

"Các chiến binh Sao vàng" khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng bất ngờ 2-0 trước U23 Jordan, tiếp đó là đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1.

Đáng chú ý, chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam đã phá bỏ “lời nguyền” khi chưa từng thắng các đội bóng Trung Á ở giải U23 châu Á trong quá khứ.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam trải qua vòng chung kết U23 châu Á thứ 2 liên tiếp toàn thắng 2 lượt trận đầu, và là kỳ thứ năm liên tiếp bất bại trong lượt hai vòng bảng.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng bảng A diễn ra vào lúc 23g30 ngày 12/1.

Trận đấu này không chỉ quyết định đến cơ hội vào tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik mà còn là cơ hội để U23 Việt Nam lập nên kỳ tích tại đấu trường châu Á.

Cụ thể, nếu không thua U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết U23 châu Á với tư cách nhất bảng.

U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

Trong trường hợp hòa, U23 Việt Nam sẽ có 7 điểm - số điểm cao nhất mà chúng ta giành được tại vọng bảng sau 6 lần tham dự.

Trong trường hợp đánh bại U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên kết thúc vòng bảng U23 châu Á với 9 điểm tuyệt đối, đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia trong các giải đấu chính thức.

Đây chắc chắn sẽ là động lực rất lớn để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tự tin bước vào trận đấu mang tính chất "sinh tử" với U23 Saudi Arabia.

Dựa theo cục diện bảng đấu hiện tại, U23 Việt Nam sẽ giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2026 nếu không thua U23 Saudi Arabia với đúng tỷ số 0-3 hoặc cách biệt trận thua cao hơn 3 bàn.

Thành tích của U23 Việt Nam tại các vòng chung kết

Đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U23 châu Á là vào năm 2016 (tổ chức tại Oman).

Tuy nhiên, tại giải đấu đó, U23 Việt Nam đã không có được thành tích tốt khi để thua cả ba trận trước các đối thủ mạnh, lần lượt trước U23 Jordan (1-3), U23 Australia (0-2) và U23 UAE (2-3).

Tuy nhiên, 2 năm sau, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi làm nên kỳ tích tại Thường Châu (Trung Quốc).

Ở giải đấu đó, U23 Việt Nam khởi đầu bằng thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, "các chiến binh Sao vàng" đã gây sốc khi đánh bại U23 Australia 1-0 và hòa U23 Syria 0-0, để giành quyền vào tứ kết.

Sau vòng bảng ấn tượng, U23 Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ bằng việc đánh bại U23 Iraq (tứ kết), loại U23 Qatar (bán kết) và chỉ chịu thua U23 Uzebkistan ở chung kết.

U23 Việt Nam và kỳ tích đáng nhớ ở giải U23 châu Á 2018.

Sau thành công tại Thường Châu, U23 Việt Nam tự tin bước vào hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Nhưng trái với kỳ vọng, U23 Việt Nam đã không có được thành tích tốt khi rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của UAE, Jordan và Triều Tiên.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam khởi đầu không quá tệ khi lần lượt cầm hòa U23 UAE và U23 Jordan cùng tỷ số 0-0. Tuy nhiên, chúng ta đã để thua ngược 1-2 trước U23 Triều Tiên ở lượt cuối, qua đó phải dừng cuộc chơi từ vòng bảng.

Đến năm 2022, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gong Oh Kyun đến vòng chung kết U23 châu Á với quyết tâm rất lớn.

Sự quyết tâm đó đã được các cầu thủ thể hiện ấn tượng bằng tấm vé vào tứ kết sau khi lần lượt cầm hòa U23 Thái Lan 2-2, hòa U23 Hàn Quốc 1-1 và giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Malaysia.

Tại tứ kết, U23 Việt Nam đã không thể gây bất ngờ và dừng cuộc chơi khi để thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia - đội bóng sau đó đã giành chức vô địch của giải đấu.

Ở vòng chung kết gần nhất - U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng để giành hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3-1) và U23 Malaysia (2-0). Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam thắng 2 lượt trận đầu ở vòng bảng./.

