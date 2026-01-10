Trực tiếp U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam: Trận cầu 'sinh tử' và những kịch bản khó lường

Sau hai lượt trận toàn thắng trước các đối thủ U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1), đội tuyển U23 Việt Nam với 6 điểm đang dẫn đầu bảng A ở Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Thành tích này tưởng chừng như đã giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sớm giành vé vào tứ kết giải đấu. Tuy nhiên ở trận đấu muộn, U23 Jordan đã tạo ra cơn "địa chấn" khi đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 3-2, qua đó khiến U23 Việt Nam buộc phải chờ đến lượt trận cuối cùng để quyết định số phận.

Trong trường hợp giành ít nhất 1 điểm (hòa hoặc thắng) trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có từ 7 điểm trở lên và chắc chắn vào tứ kết với ngôi đầu bảng A, không cần quan tâm đến kết quả ở cặp đấu còn lại.

Trong trường hợp để thua đội chủ nhà, U23 Việt Nam vẫn sẽ giành quyền đi tiếp nếu U23 Jordan không thể giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan. Khi đó, Khuất Văn Khang và các đồng đội sẽ có cùng 6 điểm như U23 Saudi Arabia, trong khi U23 Jordan chỉ có nhiều nhất là 4 điểm sau giai đoạn vòng bảng.

Đội tuyển U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai lượt trận. (Ảnh: afc)

Kịch bản phức tạp nhất sẽ đến nếu U23 Việt Nam để thua U23 Saudi Arabia đồng thời U23 Jordan giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan. Khi đó, 3 đội ở bảng A là U23 Việt Nam, chủ nhà U23 Saudi Arabia và U23 Jordan sẽ cùng có 6 điểm.

Theo quy định của giải, trong trường hợp các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu giữa các đội có cùng số điểm sẽ là tiêu chí quyết định thứ hạng chung cuộc.

Hiện tại sau 2 lượt trận, U23 Jordan đang có hiệu số bàn thắng bại là (-1) với các đối thủ cạnh tranh (thua 0-2 trước U23 Việt Nam và thắng 3-2 trước U23 Saudi Arbia). Cơ hội cải thiện thông số của U23 Jordan (trong trường hợp có 6 điểm) là không còn, khi họ chỉ còn gặp U23 Kyrgyzstan ở lượt trận cuối cùng.

Với U23 Việt Nam, chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang tạm có hiệu số là (+2) trước các đối thủ cạnh tranh, trong khi thông số này với chủ nhà U23 Saudi Arabia đang là (-1) do đã để thua 2-3 trước U23 Jordan.

Khi đó, nếu nhận thất bại với cách biệt chỉ 1 bàn ở màn đọ sức với U23 Saudi Arabia, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có hiệu số (+1) và vẫn sẽ vào tứ kết với vị trí nhất bảng A, xếp trên U23 Saudi Arabia (+0) và U23 Jordan (-1).

Trong trường hợp để thua với cách biệt 2 bàn, U23 Việt Nam với hiệu số (+0) sẽ đứng thứ 2 bảng A sau U23 Saudi Arabia (+1), xếp trên U23 Jordan (-1) và vẫn sẽ giành quyền đi tiếp với vị trí thứ 2 ở bảng đấu.

Nếu để thua với cách biệt 3 bàn trước U23 Saudi Arabia, "Binh đoàn Rồng Vàng" lúc này sẽ có cùng 6 điểm và hiệu số (-1) như U23 Jordan. Trong trường hợp này, tiêu chí tiếp theo được xét đến để phân định thứ hạng sẽ là số bàn thắng ghi được trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm. Khi đó, U23 Việt Nam - với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở lượt trận ra quân - vẫn sẽ xếp trên đối thủ và giành quyền đi tiếp.

Trong trường hợp để thua với cách biệt 4 bàn trở lên trước đội chủ nhà, hiệu số của U23 Việt Nam khi đó sẽ là (-2) và xếp thứ 3 ở bảng đấu, sau U23 Saudi Arabia (ít nhất là +3) và U23 Jordan (-1) - vị trí phải nói lời chia tay với giải đấu.

Tựu chung lại, cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026 với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là tương đối sáng khi đã giành chiến thắng 2/3 trận vòng bảng và đang có 6 điểm. Để tự quyết định số phận, U23 Việt Nam cần giành ít nhất 1 điểm ở cuộc đối đầu với U23 Saudi Arabia là sẽ chắc chắn góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp với ngôi đầu bảng A.

Màn so tài giữa U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng A sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 12/1, trên Sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah./.

Lịch thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

