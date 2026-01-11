Kịch bản 'siêu điên rồ' có thể xuất hiện ở bảng đấu của U23 Việt Nam

Bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 đang diễn ra theo kịch bản siêu kịch tính và không loại trừ khả năng có thể xuất hiện kết quả "siêu điên rồ."

"Đại chiến" U23 Việt Nam-U23 Saudi Arabia

Ở lượt trận mang tính "sinh tử," trận cầu tâm đang nhận được sự quan tâm lớn nhất chính là cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trận đấu này diễn ra vào lúc 23g30 (theo giờ Việt Nam), có ý nghĩa quyết định đến "số phận" của cả hai đội tại giải đấu.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đang nắm ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối sau các chiến thắng trước U23 Jordan với tỷ số 2-0 và U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia xếp thứ ba điểm sau thất bại sốc 2-3 trước U23 Jordan.

Chính thất bại của U23 Saudi Arabia khiến cho cục diện bảng A trở nên phức tạp để tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt bởi U23 Jordan hiện cũng có 3 điểm như chủ nhà.

Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam đang là đội nắm quyền tự quyết và chỉ cần kết quả hòa là đủ để thẳng tiến tứ kết ở vị trí nhất bảng. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bởi đội chủ nhà U23 Saudi Arabia rất cần chiến thắng.

U23 Việt Nam hiện đang là đội có lợi thế về hiệu số so với U23 Jordan (-1) và U23 Saudi Arabia (-1) khi xét đến trường hợp 3 đội cùng có 6 điểm (ở hai lượt trận đã qua, U23 Việt Nam thắng U23 Jordan 2-0, trong khi U23 Saudi Arabia thua U23 Jordan 2-3).

U23 Việt Nam quyết tâm phá "dớp" trước Saudi Arabia. (Nguồn: AFC)

Vì thế, trong trường hợp để thua với 1 hoặc 2 bàn cách biệt, U23 Việt Nam vẫn lọt vào tứ kết. Thậm chí, "các chiến binh Sao vàng" vẫn có thể đứng đầu bảng A nếu thua U23 Saudi Arabia 1 bàn cách biệt.

Tất nhiên, mục tiêu mà U23 Việt Nam đang hướng đến là giành kết quả tốt nhất, trong đó bao gồm cả việc giành chiến thắng để phá "dớp" trước đối thủ.

Trước trận "sinh tử" vào hôm nay, U23 Saudi Arabia chính là một trong những đối thủ “kỵ giơ” nhất của U23 Việt Nam trong suốt gần 20 năm qua.

Theo thống kê, sau 6 lần đối đầu, đại diện Tây Á giành tới 5 chiến thắng, hòa 1 trận, ghi 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 lần. Những con số này phần nào phản ánh sự vượt trội của Saudi Arabia trong các lần chạm trán trước đây.

Tuy nhiên, với phong độ ổn định và tinh thần tự tin hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang quyết tâm biến cơ hội thành hiện thực để viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam trước đối thủ Saudi Arabia.

Kịch bản "siêu điên rồ"

Nếu chiến thắng, U23 Việt Nam không chỉ dễ thở hơn ở tứ kết khi không phải đối đầu U23 Nhật Bản - đội bóng nhất bảng B mà còn "giúp sức" tạo nên kịch bản điên rồ ở bảng A.

Cụ thể, trận đấu cùng giờ tại bảng đấu này sẽ là cuộc chạm trán giữa U23 Jordan (3 điểm) và U23 Kyrgyzstan (0 điểm).

U23 Jordan quyết tâm giành chiến thắng để đảm bảo lợi thế trong cuộc đua tranh vé đi tiếp. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ không phải là điều dễ dàng bởi U23 Kyrgyzstan vẫn còn nguyên cơ hội để đi tiếp.

Để có thể tạo nên kịch bản điên rồ tại bảng A, U23 Kyrgyzstan buộc phải giành chiến thắng cách biệt 2 bàn trước U23 Jordan nhưng với điều kiện U23 Saudi Arabia phải thua U23 Việt Nam.

Nếu kịch bản này xảy ra, U23 Kyrgyzstan sẽ cùng có được 3 điểm như U23 Jordan và U23 Saudi Arabia. Khi đó, hiệu số ở các cuộc đối đầu giữa ba đội sẽ được xét đển.

U23 Kyrgyzstan liệu có thể tạo bất ngờ trước U23 Jordan. (Nguồn: AFC)

U23 Kyrgyzstan đang bất lợi với hiệu số -1 (thua U23 Saudi Arbaia 0-1), U23 Jordan (hiệu số +1, thắng U23 Saudi Arabia 3-2) còn U23 Saudi Arabia (hiệu số 0, thắng U23 Kyrgyzstan 1-0 nhưng để thua Jordan 2-3).

Như vậy, nếu thắng U23 Jordan cách biệt 2-0 trong khi U23 Saudi Arabia thua, U23 Kyrgyzstan khi có có 3 điểm (hiệu số +1) sẽ lách khe cửa hẹp để trở thành đội giành quyền đi tiếp.

Tất nhiên, đây là điều ít ai nghĩ đến nhưng không loại trừ khả năng sẽ xảy ra bởi trong bóng đá rất khó để nói trước điều gì./.

