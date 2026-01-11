U23 Việt Nam đối đầu U23 Saudi Arabia: Chờ ngày phá “dớp” lịch sử

Đội tuyển U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 trong bối cảnh lịch sử đối đầu hoàn toàn không ủng hộ.

U23 Saudi Arabia chính là một trong những đối thủ “kỵ giơ” nhất của U23 Việt Nam trong suốt gần 20 năm qua.

Thống kê cho thấy, sau 6 lần đối đầu, đại diện Tây Á giành tới 5 chiến thắng, hòa 1 trận, ghi 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 lần. Những con số này phần nào phản ánh sự vượt trội của Saudi Arabia trong các lần chạm trán trước đây.

Ở lần gặp nhau gần nhất tại ASIAD 2022 (thi đấu vào tháng 9/2023 tại Hàng Châu), U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã để thua 1-3. U23 Saudi Arabia sớm thể hiện ưu thế với ba bàn thắng của Eisa, Maran và Hawsawi. Bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam đến ở phút bù giờ thứ 4 sau pha phản lưới nhà của Aboulshamat.

Trước đó, tại tứ kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Gong Oh Kyun cũng thất bại 0-2 trước chính U23 Saudi Arabia - giải đấu mà đội bóng này sau đó lên ngôi vô địch.

Lần duy nhất U23 Việt Nam không thua Saudi Arabia đã diễn ra cách đây gần 20 năm, tại lượt đi vòng loại Olympic 2008.

Trong cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình tháng 9/2007, Lê Công Vinh mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 65, nhưng U23 Việt Nam đã không thể bảo toàn lợi thế khi để Al Yazeedi gỡ hòa ở phút 80, khép lại trận đấu với tỷ số 1-1 đầy tiếc nuối.

Xét trên phương diện lịch sử, Saudi Arabia rõ ràng là “dớp” lớn với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ được quyết định bởi quá khứ. Yếu tố quan trọng nhất lúc này chính là phong độ và trạng thái hiện tại của hai đội.

U23 Việt Nam đang thể hiện bộ mặt tích cực với lối chơi kỷ luật, gắn kết và hiệu quả. Sự tự tin được củng cố sau những kết quả thuận lợi ở hai lượt trận đầu giúp đội bóng áo đỏ bước vào trận đấu cuối với tâm thế chủ động.

Ở chiều ngược lại, U23 Saudi Arabia không còn duy trì được sự áp đảo như những năm trước. Đại diện Tây Á bộc lộ không ít khó khăn khi đối đầu các đội bóng có tổ chức tốt, chơi chặt chẽ và sẵn sàng phản công nhanh, điều mà U23 Việt Nam đang làm khá hiệu quả dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Vì vậy, dù lịch sử đối đầu không ủng hộ, nhưng với phong độ, bản lĩnh và sự tự tin hiện tại, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin vào khả năng phá “dớp” Saudi Arabia, nếu duy trì được sự tập trung và đúng nhịp chơi trong suốt 90 phút.

Theo lịch thi đấu, trận đấu cuối bảng A giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia sẽ diễn ra lúc 23g30 (giờ Việt Nam) ngày 12/1./.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lập kỳ tích tại giải U23 châu Á Nếu không thua U23 Saudi Arabia ở trận cầu "sinh tử" bảng A, U23 Việt Nam sẽ lập nên nhiều cột mốc đáng nhớ trong lịch sử tham dự vòng chung kết U23 châu Á.