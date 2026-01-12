Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 12/1: Việt Nam 'đại chiến' Saudi Arabia

Bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ khép lại sau loạt trận diễn ra hôm nay (12/1) với 2 cặp đấu: U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia và U23 Jordan đối đầu U23 Kyrgyzstan.

Trước lượt trận cuối, U23 Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, tiếp đến là U23 Jordan và U23 Saudi Arabia (cùng có 3 điểm) trong khi U23 Kyrgyzstan chưa có điểm nào.

Xét về lý thuyết, cả 4 đội bóng bảng A đều còn cơ hội giành quyền vào tứ kết.

Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam đang là đội nắm quyền tự quyết và chỉ cần kết quả hòa là đủ để thẳng tiến tứ kết ở vị trí nhất bảng.

Tuy nhiên, kịch bản khó lường sẽ xuất hiện nếu U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia trong khi U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Khi đó, ban tổ chức sẽ căn cứ vào thành tích đối đầu giữa ba đội để xác định hai cái tên giành quyền đi tiếp.

U23 Việt Nam đang có hiệu số +2, lợi thế hơn so với U23 Jordan (-1) và U23 Saudi Arabia (-1). Ở hai lượt trận đã qua, U23 Việt Nam thắng U23 Jordan 2-0, trong khi U23 Saudi Arabia thua U23 Jordan 2-3.

Với lợi thế này, trong trường hợp để thua với 1 hoặc 2 bàn cách biệt, U23 Việt Nam vẫn lọt vào tứ kết. Thậm chí, "các chiến binh Sao vàng" vẫn có thể đứng đầu bảng A nếu thua U23 Saudi Arabia 1 bàn cách biệt.

Như vậy, U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu hết mình để giành ít nhất kết quả hòa, hoặc không thua cách biệt quá ba bàn trước U23 Saudi Arabia.

Kịch bản 'siêu điên rồ' có thể xuất hiện ở bảng đấu của U23 Việt Nam Kịch bản "siêu điên rồ" sẽ xuất hiện ở bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 nếu như U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia trong khi U23 Kyrgyzstan thắng cách biệt U23 Jordan 2 bàn.

Kịch bản điên rồ khác cũng có thể xảy ra ở bảng A nếu như U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia trong khi U23 gây sốc bằng việc đánh bại U23 Jordan.

Trong trường hợp này, U23 Kyrgyzstan thắng cách biệt 2 bàn trước U23 Jordan là sẽ lách khe cửa hẹp để vào tứ kết.

Theo lịch thi đấu, hai trận cuối bảng A sẽ cùng diễn ra vào lúc 23g30 hôm nay (theo giờ Việt Nam).

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 12/1 23g30 U23 Saudi Arabia-U23 Việt Nam

23g30 U23 Jordan-U23 Kyrgyzstan