Kết quả U23 châu Á 2026: U23 Thái Lan lĩnh thẻ đỏ, thua ngược ngày ra quân

U23 Thái Lan đã phải đón nhận thất bại đầu tiên khi để thua 1-2 trước U23 Australia ở loạt trận quân bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán khi mà U23 Australia được đánh giá cao hơn nhưng có phần tiếc nuối cho U23 Thái Lan khi mà họ phải thi đấu trong tình cảnh thiếu người.

Ở trận đấu này, U23 Thái Lan phần nào đã gây bất ngờ khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8 sau cú sút của Sittha Boonlha.

Tuy nhiên, niềm vui của U23 Thái Lan chỉ diễn ra hơn 1 phút khi phải thi đấu thiếu người do Phon Ek Maneekorn phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi nguy hiểm.

Chơi thiếu người, đội bóng xứ chùa Vàng đánh mất thế trận trước khi để cho đối thủ dẫn ngược bằng hai bàn thắng liên tiếp của Ethan Alagich (phút 29) và Mathias Macallister (phút 30).

Quãng thời gian sau đó, U23 Thái Lan thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ, qua đó chấp nhận rời sân với thất bại 1-2.

Kết quả này giúp U23 Australia có lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé đại diện bảng D góp mặt ở vòng tứ kết.

Trong khi đó, việc để thua sát nút trước Australia khi phải sớm mất người là kết quả không quá tệ nhưng sẽ khiến họ đối mặt nhiều khó khăn phía trước.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ bảng D (ngày 11/1), U23 Thái Lan sẽ đối đầu U23 Iraq trong tình cảnh buộc phải có ít nhất 1 điểm mới hy vọng đi tiếp./.

