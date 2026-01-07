Kết quả U23 châu Á 2026: Nhật Bản phô trương sức mạnh, Hàn Quốc chia điểm

U23 Nhật Bản có màn khởi đầu hoàn hảo khi giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Syria ở loạt trận ra quân bảng B giải U23 châu Á 2026.

Yuto Ozeki, Sato (cú đúp), Ishibashi và Yutaka Michiwaki thay nhau phá lưới U23 Syria để mang niềm vui về cho nhà đương kim vô địch.

Chiến thắng này giúp U23 Nhật Bản tạm chiếm ngôi đầu bảng B và trở thành thức với mọi đối thủ trên hành trình chinh phục ngôi vương U23 châu Á 2026.

Bên kia chiến tuyến, việc phải nhận thảm bại trong ngày ra quân khiến U23 Syria đối mặt với nhiều khó khăn. Họ buộc phải giành kết quả tốt ở hai trận còn lại trước U23 Qatar và U23 UAE mới có hy vọng đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2 bảng B (ngày 10/1), U23 Nhật Bản sẽ đối đầu U23 UAE còn U23 Syria chạm trán U23 Qatar.

Còn tại bảng C, trận cầu được chờ đợi giữa U23 Hàn Quốc và U23 Iran đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Kết quả U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đứng đầu bảng, rộng cửa vào tứ kết U23 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 2-0 trước Jordan, để đứng đầu bảng A và rộng cửa giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Trước đó, trong ngày khai mạc, bảng A đã khép lại với chiến thắng thuộc về U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Jordan 2-0 nhờ các bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh. Trong khi đó, chủ nhà Saudi Arabia nhọc nhằn đánh bại U23 Kyrgyzstan 1-0.

Kết quả U23 châu Á 2026 Bảng A

U23 Việt Nam-U23 Jordan 2-0

U23 Saudi Arabia-U23 Kyrgyzstan 1-0 Bảng B

U23 Nhật Bản-U23 Syria 5-0 Bảng C

U23 Hàn Quốc-U23 Iran 0-0