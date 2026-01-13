Việt Nam làm điều chưa từng có trong lịch sử dự giải U23 châu Á

U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa để tạo nên cú sốc khi đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia 1-0 ở lượt trận "sinh tử" bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Nguyễn Đình Bắc đã sắm vai người hùng với siêu phẩm tuyệt đẹp từ góc hẹp để mang niềm vui trọn vẹn về cho U23 Việt Nam.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam không chỉ giúp U23 Việt Nam hiên ngang vào tứ kết mà còn lập nên hàng loạt kỳ tích ở đấu trường châu Á.

Cụ thể, U23 Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành được 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận ở vòng bảng sau 6 lần tham dự.

Trước khi loại chủ nhà Saudi Arabia, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã xuất sắc đánh bại U23 Jordan 2-0 và vượt qua U23 Kyrgyzstan 2-1.

Trước đó, số điểm nhiều nhất mà U23 Việt Nam giành được tại vòng bảng là 6 điểm tại giải U23 châu Á 2024.

Với 9 điểm tuyệt đối, "các chiến binh Sao vàng" cũng lần đầu tiên trong lịch sử giành được vị trí nhất bảng khi thẳng tiến vào tứ kết giải đấu.

Đáng chú ý, chiến thắng tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City cũng đã giúp cho U23 Việt Nam phá "dớp" để lần đầu tiên giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia.

U23 Saudi Arabia chính là một trong những đối thủ “kỵ giơ” nhất của U23 Việt Nam trong suốt gần 20 năm qua.

Trước thất bại ngay trên sân nhà ở U23 châu Á 2026, đại diện Tây Á giành tới 5 chiến thắng, hòa 1 trận, ghi 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 lần khi đối đầu U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, giờ đây, lịch sử đã thay đổi khi U23 Saudi Arabia phải đón nhận thất bại trước U23 Việt Nam và phải cay đắng dừng bước từ vòng bảng ở giải đấu mà họ là chủ nhà.

Thành tích của U23 Việt Nam tại các vòng chung kết

Đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào năm 2016 (tổ chức tại Oman). Tuy nhiên, chúng ta sớm bị loại khi để thua cả ba trận đấu tại vòng bảng.

2 năm sau, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi làm nên kỳ tích tại Thường Châu (Trung Quốc).

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-2 trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc ở ngày ra quân và khiến nhiều người nghĩ đến kịch bản giồng năm trước.

Tuy nhiên, "các chiến binh Sao vàng" ngay sau đó đã gây sốc khi đánh bại U23 Australia 1-0 và hòa U23 Syria 0-0, để giành quyền vào tứ kết.

Sau vòng bảng ấn tượng, U23 Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ bằng việc đánh bại U23 Iraq (tứ kết), loại U23 Qatar (bán kết) và chỉ chịu thua U23 Uzebkistan ở chung kết.

U23 Việt Nam và kỳ tích khó quên ở giải U23 châu Á 2018.

Sau kỳ tích Thường Châu tuyết trắng, U23 Việt Nam tự tin bước vào hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Nhưng khác với 2 năm trước đó, U23 Việt Nam dù đã thi đấu xuất sắc bất trước các đối thủ như UAE, Jordan và Triều Tiên nhưng vẫn sớm bị loại.

U23 Việt Nam khởi đầu không quá tệ khi lần lượt cầm hòa U23 UAE và U23 Jordan cùng tỷ số 0-0. Tuy nhiên, chúng ta đã để thua ngược 1-2 trước U23 Triều Tiên ở lượt cuối, qua đó phải dừng cuộc chơi từ vòng bảng.

Đến năm 2022, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gong Oh Kyun đến vòng chung kết U23 châu Á với quyết tâm làm nên kỳ tích giống như tại Thường Châu.

Tại giải đấu đó, U23 Việt Nam lần lượt cầm hòa U23 Thái Lan 2-2, hòa U23 Hàn Quốc 1-1 và giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Malaysia, để vượt qua vòng bảng.

Tại tứ kết, U23 Việt Nam đã không thể gây bất ngờ và dừng cuộc chơi khi để thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia - đội bóng sau đó đã giành chức vô địch của giải đấu.

Ở vòng chung kết gần nhất - U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam giành hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3-1) và U23 Malaysia (2-0). Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam thắng 2 lượt trận đầu ở vòng bảng.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã phải dừng bước ở tứ kết khi để thua U23 Iraq 0-1.

Năm 2026, U23 Việt Nam đã thay đổi lịch sử khi lần đầu tiên thắng cả ba trận vòng bảng, lần lượt trước Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia./.

