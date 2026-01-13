Bản tin 60s ngày 13/1/2025 gồm những nội dung sau:

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh rất mạnh vào tuần sau.

Trung Kiên và Đình Bắc 'vươn tầm thế giới' sau trận thắng U23 Ả Rập Xê Út.

Khởi tố người nhận nhầm 500 triệu đồng nhưng cố tình không trả.

Giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đổ xô 'check-in' chợ Bến Thành dịp cận Tết.

Chùa Cẩm La bị xử lý sau khi đăng video trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện.

Iran tuyên bố ‘sẵn sàng cho chiến tranh’ sau lời đe dọa của ông Trump.

EU cảnh báo Mỹ về kịch bản dẫn tới NATO tan rã.

Mỹ lên án việc Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine./.