Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc dự bị, Lê Viktor và Ngọc Mỹ đá chính

Tối 16/1, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục hành trình ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026, với màn chạm trán đối thủ U23 UAE ở vòng đấu tứ kết.

Với quyết tâm lần đầu giành chiến thắng trước đại diện Tây Á ở cấp độ U23, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik ở có những sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát.

Cụ thể, tiền đạo Đình Bắc - "người hùng" của U23 Việt Nam ở trận đấu gặp U23 Saudi Arabia tiếp tục được cất trên băng ghế dự bị. Thay thế cho chân sút mang áo số 7 sẽ là cầu thủ Việt kiều Lê Viktor.

Chia sẻ ở buổi tập trước trận tứ kết, Lê Viktor bày tỏ sự háo hức: "U23 UAE là đối thủ có chất lượng, nhưng tinh thần, sự quyết tâm và chuẩn bị tốt sẽ là chìa khóa để U23 Việt Nam hướng tới kết quả tích cực."

Sát cánh cùng tiền vệ Việt kiều trên hàng công của U23 Việt Nam sẽ là tiền đạo Ngọc Mỹ và cầu thủ trẻ đang có phong độ cao là Nguyễn Lê Phát.

Ở khu trung tuyến, thầy Kim tiếp tục đặt niềm tin vào khả năng cầm nhịp của bộ đôi Thái Sơn và Xuân Bắc. Hỗ trợ ở hai hành lang cánh sẽ là Minh Phúc và đội trưởng Khuất Văn Khang.

"Công thức" ở hàng thủ không có sự thay đổi: bộ 3 gồm Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh sẽ tiếp tục án ngữ trước khung thành của "người nhện" Trần Trung Kiên.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trận gặp U23 UAE. (Ảnh: VFF)

Đây là lần thứ 3 mà U23 Việt Nam chạm trán U23 UAE trong khuôn khổ Vòng chung kết U23 châu Á, nhưng mới là lần đầu tiên đối đầu ở vòng loại trực tiếp.

Tính trên tất cả các đấu trường, U23 Việt Nam từng gặp U23 UAE tổng cộng 6 lần, nhưng chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng, khi để thua 4 và hòa 2.

Vì vậy, cuộc đối đầu lần này sẽ là cơ hội để đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik phá "dớp" trước đại diện Tây Á, qua đó tiến vào bán kết giải đấu./.

