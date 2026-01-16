U23 Việt Nam nhận “cơn mưa” lời chúc chiến thắng từ cổ động viên Đông Nam Á trước trận tứ kết

Trên nền tảng mạng xã hội của AFC và những diễn đàn bóng đá khu vực, hàng nghìn bình luận cổ vũ và đặt trọn niềm tin vào thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận đấu với U23 UAE tối ngày 16/1.

Bản tin 60s ngày 16/1/2026 gồm những nội dung sau:

U23 Việt Nam nhận “cơn mưa” lời chúc chiến thắng từ cổ động viên Đông Nam Á.

FLC muốn “hồi sinh” dự án nghìn tỷ “đắp chiếu” chục năm ở Thanh Hóa.

Phá đường dây làm giả gas quy mô lớn, bắt 16 đối tượng ở Tây Ninh.

Quần thể Tam Chúc - Vân Long được đề xuất công nhận là Di sản Thế giới.

Miền Bắc sẽ chuyển mưa rét dài ngày.

Iran sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với mọi hành động từ phía Mỹ.

Nhà Trắng tuyên bố triển khai lính châu Âu ở Greenland là “vô tác dụng”.

Ông Trump thích thú khi được tặng huy chương Nobel Hòa bình./.