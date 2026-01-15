Đức: Hòa mình vào không gian mùa Đông cổ tích và tràn ngập năng lượng tại Berlin

Thủ đô Berlin của Đức vừa trải qua đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa Đông, song thay vì co mình trong nhà, người dân lại hào hứng coi đây như một cơ hội hiếm hoi để tận hưởng trọn vẹn không khí mùa Đông.

Tuần qua, thủ đô Berlin, Đức đã trải qua đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa Đông, với nhiệt độ liên tục xuống dưới 0 độ C, khiến tuyết phủ trắng khắp thành phố. Thay vì co mình trong nhà, người dân Berlin lại hào hứng coi đây như một cơ hội hiếm hoi để tận hưởng trọn vẹn không khí mùa Đông.

Tại các công viên lớn như Victoria Park, Tiergarten, Tempelhofer hay Volkspark, không khí cuối tuần trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Trẻ em chơi ném tuyết, đắp người tuyết, trong khi người lớn trượt băng trên các lối đi, bãi cỏ và cả những dốc nhỏ tự phát.

Điểm thu hút đông đảo người dân và du khách nhất là sông Spree, nơi một số đoạn sông đã đóng băng dày sau nhiều ngày rét đậm. Nhiều người đã tụ tập đi bộ trên mặt băng, chụp ảnh, vui chơi và tận hưởng khung cảnh hiếm thấy giữa lòng đô thị.

Không ít người dân chia sẻ cảm giác như được sống lại những mùa Đông khắc nghiệt của nhiều thập kỷ trước. Đợt lạnh giá đã khắc họa một Berlin rất đặc trưng: không né tránh thời tiết cực đoan, mà biến mùa Đông thành ký ức đáng nhớ./.