Chuyến tàu của Ông già Tuyết đã đến Moskva

Ngày 2/1, chuyến tàu của Ông già Tuyết đã đến thủ đô Moskva của Nga sau hành trình dài khởi hành từ Vladivostok, đoàn tàu dừng bánh và lưu lại trong hai ngày 2 và 3/1.

Chương trình hoạt động quanh đoàn tàu bắt đầu lúc 10h00 sáng theo giờ địa phương. Những vị khách đầu tiên được thưởng thức một chương trình lễ hội với nhiều tiết mục đặc sắc.

Đến tham quan chuyến tàu, các bạn nhỏ có thể tham gia cuộc phiêu lưu trong toa “Làng cổ tích,” gặp gỡ Ông già Tuyết và Nàng Tuyết, nhận quà bánh và thưởng thức trà; cũng có thể xem múa rối trong toa “Nhà hát múa rối.”

Còn nếu muốn tìm đồ lưu nhiệm hay chụp ảnh, khách tham quan có thể tìm đến toa tàu số 12 hay thưởng thức ẩm thực Bắc Âu trong toa nhà hàng số 13 và số 14.

Chuyến tàu của Ông già Tuyết là một dự án hợp tác giữa chính quyền tỉnh Vologda và ngành đường sắt Nga. Theo kế hoạch, Ông già Tuyết sẽ đi qua các thành phố của Nga với chương trình đón năm mới mang đầy không khí lễ hội. Dự án này được khởi động lần đầu tiên vào ngày 5/12/2021./.