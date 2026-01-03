Tổng thống Ukraine điều chỉnh nhân sự cấp cao, đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới

Tổng thống Zelensky đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, đồng thời ca ngợi năng lực của ông trong việc phát triển UAV và thúc đẩy số hóa.

Ngày 2/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, đồng thời ca ngợi năng lực của ông trong việc phát triển các thiết bị bay không người lái và thúc đẩy số hóa phục vụ quốc phòng.

Ông Fedorov hiện cũng giữ cương vị Bộ trưởng Chuyển đổi số, việc bổ nhiệm sắp tới cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn. Ông sẽ thay thế người tiền nhiệm Denys Shmyhal.

Trong thông điệp qua video, Tổng thống Zelensky cho biết ông Mykhailo tham gia sâu vào sáng kiến ‘dòng thiết bị bay không người lái’ và làm việc rất hiệu quả trong công tác số hóa các dịch vụ và quy trình của nhà nước.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, Bộ Quốc phòng đã đạt được những kết quả tốt dưới thời ông Shmyhal, cựu Thủ tướng Ukraine, và ông đang được đề nghị đảm nhiệm một vị trí mới trong chính phủ.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cũng đã đề cử ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, giữ chức Chánh Văn phòng Tổng thống.

Tổng thống Zelensky cho biết quyết định trên xuất phát từ yêu cầu tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia, phát triển quốc phòng và thúc đẩy các biện pháp ngoại giao trong các cuộc đàm phán./.