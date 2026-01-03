Bản đồ bố trí tại khu vực cổng A Công viên Sa Đéc, dài 45m, rộng 25m, nổi bật với màu sắc sặc sỡ, thể hiện đầy đủ dãy đất hình chữ S, các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và cả Đặc khu Phú Quốc.

Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ II đang diễn ra tại Công viêng Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Điểm nhấn của Festival là Bản đồ Việt Nam được tạo hình từ khoảng 1.000 giống hoa, kiểng của Làng hoa Sa Đéc trăm tuổi.

Bản đồ bố trí tại khu vực cổng A Công viên Sa Đéc, có chiều dài 45m, chiều rộng 25m, nổi bật với màu sắc sặc sỡ, được tạo hình công phu từ các giống hoa, kiểng nhưa cúc, hoa lan, hoa giấy, hoa hồng; thể hiện đầy đủ dãy đất hình chữ S, các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và cả Đặc khu Phú Quốc.

Các giống hoa, kiểng được lựa chọn đa dạng về màu sắc, hình dáng và chủng loại, thể hiện sự phong phú, sáng tạo cũng như tay nghề của người trồng hoa Sa Đéc - thủ phủ hoa, kiểng lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức công nhận và xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với công trình: “Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa, kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam.”

Điều này không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, kinh tế của Làng hoa Sa Đéc mà còn là điểm nhấn đặc biệt của Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần này, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Sa Đéc, Đồng Tháp đến với du khách gần xa./.