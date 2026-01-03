Venezuela cáo buộc Mỹ tấn công khu dân cư

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela tố Mỹ tấn công các khu dân cư, đe dọa hòa bình khu vực và vi phạm luật pháp quốc tế ngày 3/1.

Ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cáo buộc Mỹ tấn công các khu dân cư trong một loạt cuộc không kích vào sáng sớm cùng ngày, đồng thời tuyên bố triển khai một lượng lớn nguồn lực quân sự.



Trong bài phát biểu đặc biệt phát sóng toàn quốc, Bộ trưởng Lopez nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã "xâm phạm lãnh thổ của Venezuela, thậm chí còn tấn công, bắn tên lửa và rocket từ trực thăng chiến đấu vào các khu dân cư có dân thường sinh sống."



Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela nhấn mạnh hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và ổn định của toàn khu vực./.